Ученые смогут прогнозировать обострения астмы за пять лет до их развития

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за здоровьем 2,5 тыс. здоровых добровольцев и астматиков в рамках трех мониторинговых проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Международный коллектив медиков открыл свидетельства того, что риск развития обострений астмы можно достаточно точно спрогнозировать за пять лет до их появления по присутствию в образцах крови пациента определенных молекул из класса стероидов и сфинголипидов. Об этом сообщила пресс-служба шведского Каролинского института (KI).

"Одна из главных проблем в лечении астмы заключается в том, что до настоящего времени у нас не было инструментов, позволяющих предугадать то, будет ли у пациента мощный приступ астмы в ближайшем будущем. Наше открытие позволяет решить эту проблему и с 90% вероятностью выявить пациентов с высоким риском развития обострений астмы по соотношению липидов и стероидов", - пояснила доцент Гарвардского университета (США) Джессика Лэски-Су, чьи слова приводит пресс-служба KI.

Ученые совершили это открытие при наблюдениях за здоровьем 2,5 тыс. здоровых добровольцев и астматиков в рамках трех мониторинговых проектов, которые проводились на протяжении 25 лет профильными медицинскими службами Швеции и Соединенных Штатов. Ученые постоянно отслеживали обострения астмы у ее носителей, а также периодически забирали пробы крови и других биожидкостей у участников данных исследований.

Медики сопоставили результаты этих замеров друг с другом, что позволило им выявить связь между развитием астмой и долями 154 биомаркеров, связанных как с работой иммунитета, так и метаболизмом некоторых аминокислот и активностью человеческой микрофлоры. Последующий анализ данных показали, что колебания в концентрации 29 молекул из класса сфинголипидов, а также семи стероидных веществ были связаны с различиями в частоте развития приступов астмы и другими характеристиками болезни.

Когда ученые сопоставили различия в долях этих веществ у пациентов с частыми и редкими обострениями астмы, они обнаружили, что повышение доли сфинголипидов обычно приводит к учащению приступов астмы, тогда как рост концентрации стероидов, наоборот, снижает риск развития этих обострений. Опираясь на эту закономерность, медики создали алгоритм, который позволяет спрогнозировать частоту развития этих приступов, опираясь на соотношение в долях двух десятков стероидов и сфинголипидов.

Последующие расчеты при помощи этого алгоритма показали, что он способен оценивать риск развития астмы с 90% точностью в последующие пять лет жизни пациента. В перспективе, это позволит лечащим врачам заблаговременно принять меры, а также скорректировать диету и жизненные привычки больного таким образом, что риск обострения астмы станет близким к минимальному, подытожили ученые.

Об астме

По статистике ВОЗ, около 260 млн людей на Земле страдают от различных форм астмы, причем их численность быстро растет. Ученые предполагают, что одной из главных причин развития астмы является то, что люди недостаточно часто, особенно в детстве, контактируют с объектами окружающей среды. Человек живет в слишком "чистой" среде, что мешает иммунитету учиться отличать опасных микробов от безвредной пыли, пыльцы и прочих аллергенов. 

#медицина #наука #астма

