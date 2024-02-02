Подросток заявил о «теракте» в школе Актобе

Школьника привлекли к ответственности за ложное сообщение о теракте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, 1 февраля в 10.00 часов в полицию поступило сообщение о том, что в одной из школ города готовится теракт и учащимся угрожает опасность. Прибывшие на место происшествия оперативные службы в ходе проверки установили, что сообщение было ложным.

Сотрудники полиции установили звонившего, им оказался старшеклассник этой школы. Оказалось, для ложного звонка 16-летний подросток воспользовался телефоном одноклассника.

— По факту ложного сообщения об акте терроризма полицией возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Напомним, что уголовная ответственность за ложное сообщение об акте терроризма начинается с 14 лет, — детализировали в правоохранительных органах.

Кроме того, родителей несовершеннолетнего также ждет ответственность и возмещение затрат оперативным службам в результате ложного сообщения, заключили в полиции.