Уголовную ответственность за курение в самолете предлагают ввести в Казахстане

Общество
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Жания Уранкаева
Министерство по инвестициям и развитию РК предлагает внедрить уголовную ответственность за курение на борту самолетов казахстанских авиакомпаний, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Эта норма предлагается в качестве поправки в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования воздушного пространства и деятельности авиации", уточнил  первый вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр, представляя документ в ходе расширенного заседания в комитете Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. 

"Мы приводим положение нашего законодательства в соответствие с требованиями ИКАО. И основное требование – ужесточение вопросов авиационной безопасности. Табакокурение – это одна из поправок законопроекта – влечет угрозу безопасности полета, это серьезный инцидент, за который возможна уголовная ответственность", – сообщил Роман Скляр. 

В настоящее время за данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа. 

При этом поправки не предусматривают ограничений по употреблению алкоголя на борту. 

Законопроект, уточнил замглавы МИР, направлен на усиление контроля и надзора в сфере использования воздушного пространства и деятельности авиации, повышение качества оказываемых услуг и усиление ответственности за обеспечение безопасности полетов.

Также в рамках законопроекта уточняется и дополняется компетенция уполномоченного органа в сфере гражданской авиации в части аккредитации иностранных перевозчиков, привлечения некоммерческих организаций и надзора за деятельностью эксплуатантов воздушных судов, поставщиков аэронавигационного обслуживания, авиационных учебных центров. Предусматривается совершенствование системы медицинского освидетельствования авиационного персонала, предлагается новый вид сертификации авиационных медицинских центров. Регламентируется деятельность уполномоченного по расследованию.

Ряд норм законопроекта направлен на обеспечение авиационной безопасности путем введения программы авиационной безопасности гражданской авиации, закрепления ответственности медицинских экспертов, поставщиков аэронавигационного обслуживания и должностных лиц, а также введения категорий при сертификационном обследовании.

Кроме того, законопроектом вводятся нормы, касающиеся устранения административных барьеров в развитии малой авиации, учета беспилотных летательных аппаратов, разрешений на специальный полет, аренды эксплуатантом воздушного судна.

Согласно законотворческой процедуре, документ передан на рассмотрение палаты.

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