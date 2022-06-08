"Ухаживал за кассиром и вошёл в доверие": мужчина ограбил ломбард в Актау

В 8 микрорайоне города Актау мужчина напал на кассира и вынес из ломбарда 6 565 802 тенге золотом и наличными. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Inaktau.kz.

Как рассказали в суде, грабежу предшествовала кропотливая подготовка – мужчина стал ухаживать за девушкой-кассиром. Постепенно войдя в доверие, он выведал у нее информацию о работе ломбарда.

В выбранный день подсудимый отключил сигнализацию и открыл дверь ломбарда. Проникнув в служебное помещение, он толкнул свою «пассию» и сбил с ног. Угрозами заставил ее открыть сейф в служебном помещении.

Далее злоумышленник связал кассирше руки скотчем и велел сидеть спокойно. В свою сумку он положил 109 штук ювелирных изделий, расфасованных в 70 конвертов, общей стоимостью 5 336 800 тенге и 1 229 002 тенге наличными. В результате ломбарду был причинён имущественный ущерб на сумму 6 565 802 тенге.

Суд признал подсудимого виновным в грабеже в особо крупном размере с применением насилия, не опасного для здоровья и жизни (пункт 2 части 4 статьи 191 УК РК), и приговорил к 8 годам лишения свободы.