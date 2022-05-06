Указы Указ Президента Республики Казахстан 6 мая 2022 г. 10:55 О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, присвоить высшую степень отличия – звание «Халық қаһарманы» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан»: Абдыбекову Тулеугали Насырхановичу (посмертно) – снайперу 2-й стрелковой роты 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии Несмиянову Александру Александровичу (посмертно) – командиру 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой Горловской Краснознаменной дивизии Сулейменову Ибраиму (посмертно) – снайперу-наблюдателю 2-го отделения стрелкового батальона 100-й отдельной стрелковой бригады. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Нур-Султан, Акорда, 5 мая 2022 года № 889