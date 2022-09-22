Указы Указ Президента Республики Казахстан 22 сентября 2022 г. 0:10 О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года. 2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов. 3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по организационному, материально- техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов. 4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов. 5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 21 сентября 2022 года № 1019