Указ Президента Республики Казахстан

О назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан

на 20 ноября 2022 года.

2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.

3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по организационному, материально-

техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.

4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить свое­временное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым

избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 21 сентября 2022 года

№ 1019