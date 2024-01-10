Указ Президента Республики Казахстан Указы 10 января 2024 г. 9:00 0 Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области Указ Президента Республики Казахстан Об изменениях в административно-территориальном устройстве Алматинской области В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Реорганизовать Илийский район Алматинской области путем выделения из него села Жетыген. 2. Отнести село Жетыген Илийского района Алматинской области к категории города областного значения и переименовать его в город Алатау. 3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по реализации пунктов 1 и 2 настоящего Указа. 4. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 9 января 2024 года № 432