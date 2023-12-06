Указ Президента Республики Казахстан Указы 6 декабря 2023 г. 4:47 373 О мерах по повышению эффективности работы по привлечению инвестиций в экономику страны В целях обеспечения высоких темпов экономического роста и реальной диверсификации национальной экономики путем реализации инвестиционных проектов, реализуемых отечественными и иностранными инвесторами, за счет повышения уровня координации и контроля деятельности по их эффективной и действенной поддержке в соответствии с подпунктом 21) статьи 44 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Определить следующие полномочия Совета по привлечению инвестиций (Инвестиционный штаб): 1) принимать решения, обязательные для исполнения центральными и местными государственными органами, а также субъектами квазигосударственного сектора; 2) разрабатывать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона, принимаемые Правительством Республики Казахстан в соответствии со статьей 61 Конституции Республики Казахстан; 3) вносить Президенту Республики Казахстан и Премьер-Министру Республики Казахстан предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности, в том числе освобождению от занимаемых должностей руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба. 2. Установить персональную ответственность: 1) председателя и членов Инвестиционного штаба за улучшение инвестиционного климата, а также своевременную реализацию инвестиционных проектов с предоставлением Президенту Республики Казахстан не реже одного раза в квартал отчета о проведенной работе; 2) руководителей центральных и местных государственных органов, а также субъектов квазигосударственного сектора за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений Инвестиционного штаба. 3. Правительству Республики Казахстан в оперативном порядке принять меры, вытекающие из настоящего Указа. 4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента Республики Казахстан. 5. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 4 декабря 2023 года № 404