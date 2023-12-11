Указ Президента Республики Казахстан

О Плане действий в области прав человека и верховенства закона

В целях дальнейшего развития системы защиты прав человека и верховенства закона ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План действий в области прав человека и верховенства закона (далее – План действий).

2. Правительству Республики Казахстан:

1) принять необходимые меры по реализации Плана действий;

2) на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана действий.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания.

Президент Республики Казахстан

К. Токаев

Астана, Акорда, 8 декабря 2023 года

№ 409