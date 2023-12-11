Указ Президента Республики Казахстан Указы 11 декабря 2023 г. 0:10 202 О Плане действий в области прав человека и верховенства закона Указ Президента Республики Казахстан О Плане действий в области прав человека и верховенства закона В целях дальнейшего развития системы защиты прав человека и верховенства закона ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить прилагаемый План действий в области прав человека и верховенства закона (далее – План действий). 2. Правительству Республики Казахстан: 1) принять необходимые меры по реализации Плана действий; 2) на полугодовой основе до 15 июля и 5 января представлять в Администрацию Президента Республики Казахстан информацию о ходе выполнения Плана действий. 3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 8 декабря 2023 года № 409