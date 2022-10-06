Указы Указ Президента Республики Казахстан 6 октября 2022 г. 0:00 О награждении государственными наградами Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. За значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казахстан наградить: орденом «Құрмет» Алиеву Эльмиру Каировну – тренера – преподавателя КГУ «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису», город Караганда; Морозова Евгения Семеновича – заведующего отделением КГП «Областная клиническая больница», город Караганда; орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени Берга Алексея Александровича – начальника цеха АО «Арселор Миттал Темиртау», город Темиртау Карагандинской области; медалью «Ерен еңбегі үшін» Касымова Артема Иренгаиповича – начальника участка шахты «Тентекская» АО «Арселор Миттал Темиртау», город Шахтинск Карагандинской области; Кожахметову Лаззат Таймыровну – руководителя ОО «Союз многодетных матерей «Talbesyk», город Караганда; Комарду Александра Владимировича – машиниста участка «Горный» ТОО «Kazakhmys Coal» (Казахмыс Коал), Осакаровский район Карагандинской области. 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 4 октября 2022 года № 1030