Указы
Указ Президента Республики Казахстан

О награждении государственными наградами Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. За значительные достижения и особые заслуги перед Республикой Казах­стан наградить: орденом «Құрмет»

Алиеву Эльмиру Каировну – тренера – преподавателя КГУ «Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по настольному теннису», город Караганда;

Морозова Евгения Семеновича – заведующего отделением КГП «Областная клиническая больница», город Караганда;

орденом «Еңбек Даңқы» ІІІ степени

Берга Алексея Александровича – начальника цеха АО «Арселор Миттал Темиртау», город Темиртау Карагандинской области;

медалью «Ерен еңбегі үшін»

Касымова Артема Иренгаиповича – начальника участка шахты «Тентекская» АО «Арселор Миттал Темиртау», город Шахтинск Карагандинской области; Кожахметову Лаззат Таймыровну – руководителя ОО «Союз многодетных матерей «Talbesyk», город Караганда; Комарду Александра Владимировича – машиниста участка «Горный» ТОО «Kazakhmys Coal» (Казахмыс Коал), Осакаровский район Карагандинской области.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 4 октября 2022 года 

№ 1030

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