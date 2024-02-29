Указ Президента Республики Казахстан Указы 29 февраля 2024 г. 9:00 0 О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» Указ Президента Республики Казахстан О внесении изменения и дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 «О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан» следующие изменение и дополнение: подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции: «2) золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 грамм, выпускаемых Национальным Банком Республики Казахстан, а также аффинированного золота свыше 100 грамм.»; пункт 1-1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания: «4-1) вывоз банками второго уровня наличной национальной валюты государств-членов Евразийского экономического союза, не указанной в подпункте 4) настоящего пункта;». 2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. Токаев Астана, Акорда, 28 февраля 2024 года № 489