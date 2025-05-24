Назначения
Указами Главы государства:
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству;
Жумабек Рауан Абдиманапулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах;
Садыков Барлыбай Каримович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Кения, Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия;
Адилбаев Жалгас Жумаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.