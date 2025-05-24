Указами Главы государства:

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике Сапиев Еркебулан Оналбекович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации тюркских государств по совместительству;

Жумабек Рауан Абдиманапулы наз­начен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Объе­диненных Арабских Эмиратах;

Садыков Барлыбай Каримович наз­начен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Респуб­лике Кения, Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций в городе Найроби по совместительству, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Пос­ла Республики Казах­стан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия;

Адилбаев Жалгас Жумаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия.