Укреплять дружбу и сотрудничество 651 Лилия СЫЗДЫКОВА

Верительные грамоты Президенту вручили чрезвычайные и полномочные послы Республики Кореи – Чо Ёнг Чон, Хашимитского Королевства Иордания – Ахмед Идрис Инаб, Королевства Испания – Педро Хосе Санс Серрано, Государства Палестина – Мунтасер Абу Зейд, Латвийской Республики – Юрис Погребнякс.

Нурсултан Назарбаев поздравил пос­лов с началом дипломатической миссии в Казахстане, выразив надежду, что их деятельность будет способствовать развитию двусторонних отношений и взаимовыгодного сотрудничества между странами.

– Наша встреча проходит в дни, когда весь Казахстан широко отмечает знаменательное событие – 550-летие образования Казахского ханства. Это государственное объединение сыграло особую роль в консолидации казахского этноса. На новом историческом этапе мы стремимся возрождать наши древние традиции государственности, – сказал Президент.

Он также подчеркнул, что за годы независимости создан прочный фундамент современной государственности – динамичная рыночная экономика и стабильная политическая система.

– В этом году запущены пять институциональных реформ, которые конкретизированы в Плане нации «100 конкретных шагов». Казахстан обладает значительным транзитно-транспортным потенциалом. В рамках программы «Нұрлы жол» мы работаем над строительством инфраструктуры в республике. Посредством возрождения Шелкового пути формируются международные транспортные коридоры. Создается Международный финансовый центр «Астана» на основе британского права, предусматривающий возврат НДС, привлечение рабочей силы и другие исключительные преференции, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства напомнил, что в 2017 году в Астане пройдет международная специализированная выставка «ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будущего». Реализуется Стратегия развития Казахстана до 2050 года, которая нацелена на вхождение нашей страны в число 30 развитых стран мира. Все это открывает новые возможности и перспективы для взаимовыгодного сотрудничества с государствами, которые представляют дипломаты.

Президент обратил внимание, что формирование новой общемировой архитектуры XXI века сопровождается ростом глобальных вызовов и угроз, борьба с которыми требует объединения усилий всех государств.

Как подчеркнул Глава государства, Казахстан продолжит курс на активное расширение и углубление международных связей.

– Мы поддерживаем международные усилия, нацеленные на восстановление доверия, укрепление мира и безопасности на основе международного права. Вступление во Всемирную Торговую организацию позволит Казахстану вести торговлю со странами мира. Мы также ведем переговоры о присоединении к Организации Экономического Сотрудничества и Развития. Казахстан выдвинул свою кандидатуру на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2017–2018 годов. Рассчитываем на поддержку нашей кандидатуры со стороны государств, которые вы представляете, – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев отметил, что на состоявшейся в Нью-Йорке 70-й юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН им был выдвинут ряд предложений касательно борьбы с терроризмом, бедностью, обеспечения нераспространения ядерного оружия.

Президент в своем выступлении остановился также на отношениях нашей страны с государствами, которые представляли принявшие участие в церемонии дипломаты.

Так, Глава государства обратил внимание, что наша страна высоко ценит дружеские отношения с Республикой Кореей – нашим надежным стратегическим партнером в Азии.

– Наше сотрудничество вышло на высокий качественный уровень. В ходе государственного визита Президента Республики Кореи Пак Кын Хе в Астану в июне 2014 года мы подтвердили взаимный интерес к дальнейшему углублению сотрудничества. Общий объем корейских инвестиций в казахстанскую экономику превысил 4 миллиарда долларов. При участии корейских компаний реализуются 24 совместных проекта. Астана и Сеул имеют близкие позиции по многим актуальным международным вопросам. Уверен, расширение двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и других областях принесут большую пользу нашим народам, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Отметил Глава государства и заинтересованность Казахстана в расширении взаимовыгодного сотрудничества с Иорданией.

– Двусторонние отношения поступательно развиваются по всем направлениям сотрудничества. На высшем уровне установлен доверительный диалог. Мы благодарим Иорданию за неизменную поддержку внешнеполитических инициатив Казахстана, постоянное участие во всех проводимых в нашей стране международных мероприятиях. Выражаю признательность Королю Абдалле II за личное участие в работе V Съезда лидеров мировых и традиционных религий в июне этого года. Мы готовы к налаживанию сотрудничества в различных областях, осуществлению совместных деловых проектов на благо народов двух стран, – сказал Президент.

Сотрудничество, основанное на традиционных дружеских отношениях, связывает нашу страну с Королевством Испании.

– Высокий уровень казахстанско-испанских отношений определяется интенсивностью нашего политического диалога и динамичным развитием торгово-экономического сотрудничества. Мы признательны испанской стороне за поддержку кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы. Состоявшийся в 2013 году официальный визит Председателя правительства Испании Мариано Рахоя придал мощный импульс сотрудничеству наших стран. В Казахстане успешно работает целый ряд испанских компаний. Важно продолжать данный курс, – сказал Глава государства.

Президент отметил, что Палестина является важным партнером нашей страны на Ближнем Востоке и расширению и углублению взаимодействия с этой страной придается большое значение.

– Потенциал нашего сотрудничества пока остается не реализованным из-за неразрешенности палестино-израильского конфликта. Казахстан с первых дней своей независимости выступает за урегулирование проблем на основе международного права, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан намерен и далее развивать сотрудничество с Латвийской Республикой.

– Мы рассматриваем Латвию в качестве важного торгово-экономического партнера в балтийском регионе. Большой потенциал имеет сотрудничество в сферах транспорта и транзита, машиностроения и сельского хозяйства, информационных технологий, образования и туризма. Мы намерены расширять контакты в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, – сказал Президент.

В завершение Нурсултан Назарбаев еще раз поздравил с началом ответственной дипломатической работы в Астане, пожелав здоровья и успехов.

После завершения церемонии дипломаты поделились мыслями относительно суверенного развития Казахстана и предстоящей работы.

Глава дипломатической миссии Кореи Чо Ёнг Чон отметил, что за годы независимости Казахстан добился быстрого и динамичного развития, а граждане республики уверены в своем будущем. Он также подчеркнул, что руководство Кореи видит огромный потенциал для сотрудничества между странами и намерено прикладывать все усилия для его реализации.

Посол Иорданского Хашимитского Королевства Ахмед Идрис Инаб выразил благодарность за высокую честь представлять интересы своей страны в Казахстане.

– Сегодня Иордания поддерживает позицию Казахстана по всем международным вопросам, включая основные аспекты региональной и глобальной безопасности. Между странами сформирована солидная база двусторонних соглашений в области экономики, торговли и культуры. В будущем мы ожидаем строительство на территории Казахстана иорданских заводов, к примеру, в фармацевтической сфере, – сказал Ахмед Идрис Инаб.

Посол Королевства Испания Педро Хосе Санс Серрано обратил внимание, что его страна первой подписала с Казахстаном Соглашение о стратегическом партнерстве. Он также отметил, что Испания поддерживает заключение Соглашения о расширенном партнерстве и стратегическом сотрудничестве между Казахстаном и ЕС, которое будет подписано до конца этого года.

Благодарность Главе государства и народу Казахстана за принципиальную позицию в отношении всех резолюций Генассамблеи и Совбеза ООН, касающихся арабо-израильского конфликта, выразил посол Государства Палестина Монтасер Абу Зейд.

– Сегодня ваша страна во главе с Нурсултаном Назарбаевым играет важную роль в процессе мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, – отметил Монтасер Абу Зейд.

Глава дипломатической миссии Латвийской Республики Юрис Погребнякс подчеркнул, что Казахстан является крупнейшим торгово-экономическим партнером Латвии в Средней Азии.

– Имеются большие перспективы для двустороннего сотрудничества в таких областях, как транспорт, фармацевтика, информационные технологии, повторная переработка отходов, производство продуктов питания, строительство. Казахстан для Латвии является важным транзитным партнером. Для нас большой интерес представляют возможности «сухого порта» Хоргос на границе Казахстана и Китая, – сказал Юрис Погребнякс.



