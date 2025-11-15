фото из архива "КП"

Нынешний ноябрь для Касым-Жомарта Токаева стал чрезвычайно насыщенным в плане внешнеполитической активности. За последние полторы недели он побывал сначала в США, где состоялись его переговоры с Дональдом Трампом и прошел второй саммит в формате «С5+1». Буквально на днях Президент вернулся из России, где его тепло встречали с государственным визитом, а переговоры с Владимиром Путиным увенчались выводом двусторонних отношений наших стран на уровень всеобъем­лющего стратегического партнерства и союзничества.

А с 14 по 16 ноября Касым-Жомарт Токаев находится в Ташкенте: его государственный визит в Узбекистан и участие в очередной консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана логично продолжают серию важных зарубежных поездок, демонстрируя последовательность и прагматизм многовекторной внешней политики Казахстана.

Центральноазиатский вектор занимает во внешнеполитической деятельности нашей страны особое место. Как неизменно подчеркивает Глава нашего государства: будущее региона зависит от укреп­ления сплоченности, взаимного доверия и открытости миру.

Казахстан, со своей стороны, вносит существенный вклад в укрепление межрегионального сотрудничества и интеграции, динамично развивает взаимодействие со всеми странами ЦА. И основным нашим партнером в регио­не является Узбекистан.

– Казахстан и Узбекистан – крупные государства Центральной Азии, определяющие основную повестку межстрановых отношений и общего регионального развития, – подчеркивает главный эксперт отдела азиатских исследований Казахстанского института стратегичес­ких исследований при Президенте РК Булат Ауелбаев. – От казахстанско-узбекского сотрудничества во многом зависят устойчивость и динамика развития процессов не только в региональном измерении, но и далеко за пределами Центральной Азии. Действия в унисон и обоюдное стремление к результативности обеспечивают странам насыщенный дискурс, направленный на поиск эффективных механизмов и направлений регионального и международного развития.

Как отмечает эксперт, стороны вкладывают большие усилия в процесс регионализации. Учитывая ресурсы, масштабы экономик и демографичес­кий потенциал, Казахстан и Узбекстан создают прочный центральноазиатский каркас и объективно являются локомотивами экономической кооперации региона с учетом взаимных интересов всех его участников.

– Также благодаря политической воле лидеров соседних республик и активному содействию президентов Казахстана и Узбекистана за последние годы были решены вопросы по делимитации всей протяженности государственных границ. Этот фактор существенно отразился на обеспечении единой региональной безопасности и интенсификации транс­граничных контактов и сообщений. В данный момент уже происходит более детальное структурирование регионального пространства. Увеличивается как двусторонний товарооборот, так и региональная торговля, появляется взаимная заинтересованность в реализации инфраструктурных и промышленных проектов, создаются условия для улучшения качества социально-экономичес­кой жизни в каждой из стран региона, повышается роль региона в международной политике и экономике, – акцентирует Булат Ауелбаев.

Стоит напомнить, что консультативные встречи глав государств Центральной Азии, которые регулярно проводятся с 2018 года, – это также инициатива, у истоков которой стояли Астана и Ташкент. Первую такую встречу, которая определила векторы и заложила политическую основу центральноазиатской интеграции, принимал у себя Казахстан восемь лет назад, поддержав предложение Президента Узбекистана. За прошедшие годы данная площадка показала себя как эффективный механизм укрепления диалога и практичес­кого сотрудничества между странами региона по вопросам безопасности, устойчивого развития и экономичес­кой интеграции, что способствовало выработке общих подходов к решению самых актуальных и сложных трансграничных вопросов.

Встреча, которая пройдет в Ташкенте 16 ноября, – уже седьмая по счету. Как считает главный эксперт отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Алишер Тастенов, особое внимание на предстоящем заседании, как ожидается, будет уделено вопросам транспортной взаимосвязанности, продовольственной безопасности и цифровизации экономики.

Также в рамках седьмой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии пройдут встречи министров сельского хозяйства, транспорта, торговли, инвестиций и культуры, а также бизнес-форум Great Silk Road Business Cooperation Forum стран Центральной Азии и Азербайджана.

– Во время шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии (КВГГЦА), прошедшей в Астане в 2024 году, была принята Стратегия развития региональной кооперации «Центральная Азия-2040», которая направлена на расширение пятистороннего взаимодействия и укрепление международной субъектности региона. Региональная кооперация предусматривает укрепление внутрирегионального сотрудничества во всех сферах развития. За годы плодотворной деятельности КВГГЦА стала важным инструментом формирования коллективной региональной позиции, – отмечает Алишер Тастенов.

Сегодня Центральная Азия – один из самых динамично развивающихся регионов мира, растет его стратегичес­кая значимость.

По данным ЕАБР, которые приводит эксперт КИСИ, население региона в 2024 году достигло 82 млн человек, что на 40% больше, чем в 2000 году, и оно продолжает расти со скоростью 2% в год. В 2024 году совокупный ВВП стран Центральной Азии составил 519 млрд долларов – в среднем за последние 20 лет он рос на 6,2% в реальном выражении ежегодно, что выше, чем в целом по миру и развивающимся странам. Внешнеторговый оборот с 2000 года вырос почти в девять раз. Товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии в 2024 году достиг 7,6 млрд долларов, причем в структуре торговли растет доля продукции с высокой добавленной стоимостью.

– Наряду с этим значительно возрос­ло внешнее сотрудничество в формате «С5+1». Только за один 2025 год состоя­лись саммиты ЦА – ЕС, ЦА – Китай, ЦА – Россия, ЦА – США. Такая насыщенность дипломатической повестки свидетельствует о формировании новой архитектуры взаимодействия. Она основана не столько на конкуренции внешних игроков за влияние, сколько на стремлении самих стран Центральной Азии выстраивать сбалансированную и многовекторную систему партнерств, – подчеркивает Алишер Тастенов.