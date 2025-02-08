Укрепляя единство братских народов

фото Игоря Бургандинова

Казахстан играет значительную роль в процессе объединения тюркского мира, сохранения и популяризации историко-культурного наследия. Отсюда вдвойне приятно, что столица нашей страны стала площадкой для проведения встречи представителей совета фонда.

В работе форума под председательством министра культуры и информации РК Аиды ­Балаевой приняли участие министры культуры стран – членов организации, а также генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) ­Кубанычбек Омуралиев. Участники встречи тепло отреагировали на желание Узбекистана стать полноправным членом фонда, который, к слову, был создан в 2015 году по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и поддержан главами государств Казахстана, Кыргызстана и Турции. Первое заседание совета состоялось в прошлом году в Баку. Также в 2024-м по решению ЮНЕСКО в мире отметили 950-летие литературного памятника «Диуан луғат әт-түрк», что стало отправ­ной точкой для проведения ряда выставок, приуроченных к знаменательной дате.

Масштабная экспозиция дебютировала в Бишкеке в конце прошлого года. Аналогичная выставка «Язык – источник добродетели: Диуан луғат әт-түрк» развернулась и в Национальном музее РК. Торжественная церемония открытия состоялась до начала заседания совета Фонда тюркской культуры и наследия.

В экспозиции представлены труды Махмуда Кашгари, в том числе наиболее точная копия энциклопедического словаря, оригинальные версии работ на тюркском и кыргызском языках, избранные пословицы, а также одежда мужчин и женщин XI века, демонстрирующая быт и культуру тюркского общества того времени. Особое место занимает карта тюркского мира, составленная Махмудом Кашгари. На ней отображены географическое расположение тюркских племен, их культурные и языковые связи.

Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова, говоря об итогах деятельности организации в 2024 году, отметила, что изначально планировалось провести 25 мероприятий, но в результате план был перевыполнен в три раза: состоялось 75 мероприятий реставрационного, музеефикационного, научно-познавательного и творческого направлений.

– Мы успешно завершили работы по реконструкции и музеефикации Дома-музея Алыкула Осмонова в Бишкеке. Согласно стратегическому документу «Перспективы тюркского мира-2040», мы сейчас разрабатываем многоязычный печатный Каталог тюркского культурного наследия, который станет основой для соз­дания цифровой платформы тюркского наследия в ближайшие годы. Мы также продолжаем нашу медиапознавательную деятельность через TurkDiscovery на YouTube, привлекая аудиторию своим высококачественным информативным контентом. По итогам года данный канал пополнился 85 видео­материалами. Количество просмотров составило 3 600 000, а число подписчиков возросло более чем на 20 000 постоянных зрителей, – сообщила глава фонда, добавив, что по итогам 11-го саммита Совета глав – государств ОТГ, состоявшегося в Бишкеке в прошлом году, Туркменистан готов присоединиться к фонду в качестве государства-наблюдателя.

Отдельно спикер остановилась на запланированных в 2025 году мероприятиях. В числе знаковых событий – реставрация мечети в азербайджанском селе Гочахмедли, международная научная конференция «Искусство Озан-Ашуг в тюркском мире: наследие Ашуг Алескера», семинар «Ботай и Туран – шедевр тюркского мира», включающий музеефикацию древнего города Кулан в Казахстане, в турецком Газиантепе пройдет Конференция стратегического сотрудничества по тюркскому культурному наследию. Также планируется открыть центры тюркского наследия в стенах национальных университетов тюркских государств.

– В 2026 году исполняется 100 лет первому Всесоюзному тюркологическому съезду в Баку. Совместно с научными институтами тюркского мира мы начали подготовительную работу в рамках мероприятий, планируемых в Азербайджане, для организации Международного симпозиума тюркологов в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, – резюмировала Актоты Раимкулова.

Глава ОТГ Кубанычбек Омуралиев выразил благодарность за проведение заседания и теплую встречу Аиде Балаевой и Актоты Раимкуловой. Отдельно спикер остановился на роли фонда в вопросах сохранения и популяризации тюркского наследия, выразив надежду, что после вступления в него Узбекистана, а также Туркменистана (в качестве наблюдателя) представители соседних государств внесут значимую лепту в процесс продвижения идей и наследия тюркского мира.

На заседании также выступили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызстана Гульбара Абдыкалыкова, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Казахстане Мустафа Капуджу, советник министра культуры Узбекистана Шавкат Ортиков. Все они отметили значимую роль фонда в вопросах сохранения, продвижения и популяризации культуры, наследия, истории и духовности тюркского мира для будущих поколений.

По итогам встречи был утвержден План действий на 2025–2026 годы и подписан ряд документов. Аида Балаева выразила благодарность всем участникам заседания.