Укрепляя парламентскую дипломатию

В приветственном слове депутат Султанбек Макежанов отметил, что Бразилия является основным партнером Казахстана в Южной Америке. За три десятилетия сотрудничества благодаря работе, подкрепленной встречами и контактами высших руководителей, наши страны сформировали значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.

– Сегодня парламентская дипломатия становится важным, востребованным и перс­пективным форматом двустороннего взаимодействия. Ее уникальность проявляется в том, что она органично сочетает в себе черты официальной дипломатии и дипломатии общественной, поскольку парламентарии выступают легитимными представителями своих стран, избранными путем демократических процедур и выражающими интересы своих избирателей, – сказал Султанбек Макежанов.

Участники встречи также обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики, инвестиций, технологий, а также реализации совместных проектов в агропромышленной, горно-металлургической и машиностроительной отраслях. Сенатор Алибек Наутиев, в частности, отметил, что инвестиционное и торговое сотрудничество Казахстана и Бразилии имеет нераскрытый потенциал и нуждается в новых инициативах.

В завершение мероприятия делегаты из Бразилии отметили, что высоко оценивают сотрудничество с Казахстаном, а также готовы активно способствовать укреплению двусторонних взаимоотношений.