Укрепляя парламентскую дипломатию

Свежий выпуск
70
Дина Махамбетова

Депутаты Сената Парламента РК провели 2-е заседание межсенатской группы дружбы «Казахстан – Бразилия».

В приветственном слове депутат Султанбек Макежанов отметил, что Бразилия является основным партнером Казахстана в Южной Америке. За три десятилетия сотрудничества благодаря работе, подкрепленной встречами и контактами высших руководителей, наши страны сформировали значительный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.

– Сегодня парламентская дипломатия становится важным, востребованным и перс­пективным форматом двустороннего взаимодействия. Ее уникальность проявляется в том, что она органично сочетает в себе черты официальной дипломатии и дипломатии общественной, поскольку парламентарии выступают легитимными представителями своих стран, избранными путем демократических процедур и выражающими интересы своих избирателей, – сказал Султанбек Макежанов.

Участники встречи также обсудили вопросы сотрудничества в сфере экономики, инвестиций, технологий, а также реализации совместных проектов в агропромышленной, горно-металлургической и машиностроительной отраслях. Сенатор Алибек Наутиев, в частности, отметил, что инвестиционное и торговое сотрудничество Казахстана и Бразилии имеет нераскрытый потенциал и нуждается в новых инициативах.

В завершение мероприятия делегаты из Бразилии отметили, что высоко оценивают сотрудничество с Казахстаном, а также готовы активно способствовать укреплению двусторонних взаимоотношений.

#казахстан #Сенат #заседание #Бразилия

Популярное

Все
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Нас поддерживают и поклонники Димаша
Независимое и справедливое правосудие
Иметь или не иметь?
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Visit Alatau
Наставник с большим сердцем
Успеть все!
Подделки выдавали за оригинал
Учеба для всей семьи
Полезное с приятным
Совет по инклюзии
Главное – смелость и доблесть
Укрепляя парламентскую дипломатию
Отправила в «нокаут» красота
Указ Главы государства
Рабочие контакты
Указ Главы государства
Не быть цыпленку табака?..
Выбор на всю жизнь
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Под шахтерской маркой
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Прием заявок на гранты стартовал
Рабочие контакты
Совет по инклюзии
Единая градостроительная

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]