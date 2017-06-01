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Улучшить позиции в рейтинге
Сергей Осанов
Руководители профильных ведомств доложили о работе по реализации реформ, направленных в том числе на улучшение позиций Казахстана в рейтинге Doing Business по индикаторам «Международная торговля», «Получение разрешения на строительство», «Подключение к системе электроснабжения», «Налогообложение», «Разрешение неплатежеспособности», «Получение кредитов», «Открытие предприятий», «Регистрация собственности».

В рейтинге Doing Business 2017 Казах­стан поднялся с 41-го места, занимаемого ранее, на 35-е.
27 февраля 2017 года был принят пятый пакет поправок по улучшению позиции Казахстана в рейтинге Doing Business. В период с 1 по 5 мая в головном офисе Всемирного банка в Вашингтоне (США) делегацией Казахстана презентованы проведенные Правительством РК реформы по улучшению позиции страны. В целях обсуждения реформ республики с экспертами ВБ проведены 11 рабочих встреч.

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