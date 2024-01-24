Депутат обратила внимание правительства на проблемы в области Улытау

Мажилис, Парламент
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Кунапия Гульмира
корреспондент

Сегодня в Мажилисе депутат Каракат Абден озвучила запрос, адресованный премьер-министру Алихану Смаилову относительно развития области Улытау, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: parlam.kz

По словам Абден, местные жители встревожены тем, что проекты по строительству дорог и объектов социнфраструктуры остаются незавершенными.   

Так, к примеру, отсутствует ветеринарная лаборатория. Пробы на наличие заболеваний животных отправляются за 500 км в Караганду, или еще дальше, в Астану.

- Кроме того, создание области привело к снижению коэффициента плотности на 40%, что в свою очередь отразилось на финансировании медорганизаций областного центра. А это прямо сказалось на доступности качественной медицинской помощи, – заявила депутат.

Она попросила взять на контроль проблемные вопросы, для того, чтобы поднять регион, улучшить благосостояние граждан.

Согласно предложению депутата, правительству необходимо:

1. Поручить министерству транспорта начать реализацию проекта автодороги Кызылорда-Жезказган.

2. Поручить министерству финансов рассмотреть вопросы выделения средств, в том числе из резерва правительства на завершение начатых и реализацию новых проектов.

3. Поручить министерству здравоохранения пересмотреть в сторону увеличения коэффициент плотности для города Жезказган.

4. Поручить министерству сельского хозяйства провести соответствующие мероприятия по открытию в области ветлаборатории.

5. Аппарату правительства провести текущий анализ реализации Комплексного плана социально-экономического развития области Ұлытау на 2022 – 2026 годы.

#развитие #строительство #инфраструктура #Улытау

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