Ему было 88 лет

Фото: Акорда

Он умер в своей резиденции в Ватикане в Светлый понедельник — 21 апреля, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Папа Римский Франциск скончался в возрасте 88 лет, сообщил Святой престол.

Накануне он появился перед верующими по случаю Пасхи, он произнес послание с балкона базилики Святого Петра в Ватикане.

Напомним, днем Франциск присутствовал во время оглашения его пасхального послания на балконе фасада собора Святого Петра и поздравил верующих с Пасхой.

В своем последнем послании понтифик заявил, что «невозможно достичь мира без разоружения, а стремление защищаться не может становиться гонкой вооружений».

Напомним, 88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, четыре дня спустя в Ватикане сообщили, что у него диагностирована двусторонняя пневмония.

Медицинская помощь Франциску понадобилась в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, кроме того, анализы крови «выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией», поясняла пресс-служба Святого престола.

Врачи к вечеру 22 февраля делали «осторожный» прогноз, говорили в Ватикане. Тогда состояние понтифика ухудшилось, ему сделали переливание крови.

Папа Римский подвержен легочным инфекциям, поскольку в молодости у него развился плеврит, и ему удалили часть легкого. 18 февраля представитель Ватикана сообщил, что понтифика не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, он дышит самостоятельно.

В последние годы 88-летний понтифик страдал от проблем со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита. Летом 2023-го он перенес операцию по удалению грыжи.