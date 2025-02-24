Папа Римский находится в критическом состоянии

Также ему сделали переливание крови

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Понтифик находится в критическом состоянии, но он в сознании, сообщили в Ватикане. Там отметили, что анализы показали у него начальную стадию почечной недостаточности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК.

Со вчерашнего вечера у понтифика не было новых респираторных кризов, ему ввели «две дозы концентрированных эритроцитов с положительным эффектом и повышением уровня гемоглобина», сообщили в Ватикане.

«Некоторые анализы крови показывают начальную легкую почечную недостаточность, которая в настоящее время находится под контролем», — добавили там.

Франциск продолжает оставаться в больнице Джемелли в Риме, ему проводят кислородную терапию. Этот метод используется для восполнения уровня кислорода в крови.

Врачи назвали клиническую картину сложной и отметили, что необходимо ожидание, чтобы терапия дала эффект.

88-летний понтифик был госпитализирован 14 февраля с инфекцией дыхательных путей, четыре дня спустя в Ватикане сообщили, что у него диагностирована двусторонняя пневмония.

Медицинская помощь Франциску понадобилась в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, кроме того, анализы крови «выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией», поясняла пресс-служба Святого престола.

Врачи к вечеру 22 февраля делали «осторожный» прогноз, говорили в Ватикане. Тогда состояние понтифика ухудшилось, ему сделали переливание крови.

Папа Римский подвержен легочным инфекциям, поскольку в молодости у него развился плеврит, и ему удалили часть легкого. 18 февраля представитель Ватикана сообщил, что понтифика не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, он дышит самостоятельно.

В последние годы 88-летний понтифик страдал от проблем со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита. Летом 2023-го он перенес операцию по удалению грыжи.