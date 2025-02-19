Двустороннюю пневмонию диагностировали у папы Римского

Европа
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

14 февраля его госпитализировали с инфекцией дыхательных путей  

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Как сообщила пресс-служба Святого Престола, несмотря на ухудшение состояния, 88-летний понтифик «пребывает в хорошем расположении духа», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Там заявили, что лабораторные анализы, рентген грудной клетки и клиническое состояние понтифика «продолжают представлять сложную картину», полимикробная инфекция, «возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», делает лечение более сложным.

Папа Римский подвержен легочным инфекциям, поскольку в молодости у него развился плеврит, и ему удалили часть легкого. 18 февраля представитель Ватикана сообщил, что понтифика не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, он дышит самостоятельно.

Пресс-служба Святого престола объявила ранее, что все публичные мероприятия с участием Франциска отменены до конца недели.

В последние годы 88-летний понтифик страдал от проблем со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита. Летом 2023-го он перенес операцию по удалению грыжи.

 

#госпитализация #папа Римский #пневмония

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