Двустороннюю пневмонию диагностировали у папы Римского

14 февраля его госпитализировали с инфекцией дыхательных путей

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Как сообщила пресс-служба Святого Престола, несмотря на ухудшение состояния, 88-летний понтифик «пребывает в хорошем расположении духа», передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Там заявили, что лабораторные анализы, рентген грудной клетки и клиническое состояние понтифика «продолжают представлять сложную картину», полимикробная инфекция, «возникшая на фоне бронхоэктатической болезни и астматического бронхита», делает лечение более сложным.

Папа Римский подвержен легочным инфекциям, поскольку в молодости у него развился плеврит, и ему удалили часть легкого. 18 февраля представитель Ватикана сообщил, что понтифика не подключали к аппарату искусственной вентиляции легких, он дышит самостоятельно.

Пресс-служба Святого престола объявила ранее, что все публичные мероприятия с участием Франциска отменены до конца недели.

В последние годы 88-летний понтифик страдал от проблем со здоровьем, включая продолжительные приступы бронхита. Летом 2023-го он перенес операцию по удалению грыжи.