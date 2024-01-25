Лежавшего на дороге пешехода переехал автомобиль в Павлодарской области

Один человек погиб и двое травмированы в результате двух ДТП в Павлодарской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Согласно информации, 23 января в селе Успенка Павлодарской области, на пересечении улиц Гагарина и Чехова, водитель Газели наехал на пешехода, который лежал на проезжей части, предварительно, в алкогольном опьянении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ДП области также сообщили о другом ДТП. 24 января на автодороге Атамекен – Иртышск – Русская поляна, возле села Актогай, произошло столкновение двух легковых авто. В результате ДТП, водитель и пассажир одной из машин с различными травмами доставлены в больницу.