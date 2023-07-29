Упавшие в выгребную яму дети выжили в Алматинской области
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В Талгарском районе Алматинской области спасли двоих детей, упавших в выгребную яму, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МВД РК.
ЧП произошло 28 июля в 18:45. В дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Амангельды Талгарского района ребенок упал в туалет.
По прибытию на место происшествия выяснилось, что 3-летний мальчик упал в выгребную яму во дворе.
Чтобы его спасти, отец с помощью веревки спустил в выгребную яму 10-летнюю дочь.
Однако самостоятельно не смог поднять двоих детей. Силами трех сотрудников и техники ДЧС в 18:54 дети были подняты из выгребной ямы.
Бригадой скорой медицинской помощи была оказана первая медицинская помощь.