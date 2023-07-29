Упавшие в выгребную яму дети выжили в Алматинской области

В Талгарском районе Алматинской области спасли двоих детей, упавших в выгребную яму, передает Кazpravda.kz со ссылкой на сайт МВД РК.

Фото пресс-службы МЧС РК

ЧП произошло 28 июля в 18:45. В дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Амангельды Талгарского района ребенок упал в туалет.

По прибытию на место происшествия выяснилось, что 3-летний мальчик упал в выгребную яму во дворе.

Чтобы его спасти, отец с помощью веревки спустил в выгребную яму 10-летнюю дочь.

Однако самостоятельно не смог поднять двоих детей. Силами трех сотрудников и техники ДЧС в 18:54 дети были подняты из выгребной ямы.

Бригадой скорой медицинской помощи была оказана первая медицинская помощь.