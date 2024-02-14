Упрощена форма декларирования

Заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина РК Кайрат Миятов рассказал, что форма декларации о доходах и имуществе – так называемая форма 270.00 – упрощена за счет сокращения перечня декларируемых сведений.

– С 1 января 2024 года упрощена форма Декларации о доходах и имуществе. В частности, в ней не надо будет отражать доходы, полученные у источника выплаты, то есть это заработная плата, которая выплачивается всем наемным работникам. Информацию о приобретении и⁄или отчуждении, и⁄или получении имущества, зарегистрированного в Казахстане, также отражать не нужно. Эти сведения мы получим от уполномоченных органов, – пояснил Кайрат Миятов.

На данном этапе граждане должны будут представить декларацию до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства. Это возможно сделать через банковские приложения и через web-портал КГД «Кабинет налогоплательщика» (cabinet.salyk.kz), портал «электронного правительства» (egov.kz), moldir.qoldau.kz.

– Вся информация о порядке подачи декларации, о том, как ее заполнять, в том числе пошаговая инструкция по заполнению декларации, размещена на портале Комитета государственных доходов МФ РК в разделе «Всеобщее декларирование», – сообщил Кайрат Миятов.

При заполнении декларации заместитель председателя Комитета госдоходов призвал руководствоваться лишь теми инструкциями, что размещены на сайтах уполномоченных органов, и доверять только официальным источникам информации.