Сильнейший штормовой ветер в Павлодарской области, порывы которого достигали 43 м в секунду, не только стал причиной серьезных разрушений, но и привел к гибели жительницы города Аксу

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Ураган прошел 19 июня, в его эпицентре оказались города Аксу, Экибастуз, Павлодар, а также Баянаульский, Майский и Павлодарский районы.

Непогода началась внезапно пос­ле четырех часов дня, при этом накануне жители области получили SMS-оповещение, однако синоптики прогнозировали порывы ветра до 15–20 м в секунду. На деле все оказалось куда страшнее.

Стихия нанесла серьезный урон. На Экибастузском энергоузле произошло аварийное отключение линии электропередачи напряжением 500 кВ – сработала противоаварийная автоматика. К семи вечера энергоснабжение было восстановлено, специалис­ты успешно ликвидировали последствия аварийного отключения и обеспечили стабильную работу энергосистемы. Была восстановлена параллельная работа Северной и Южной зон Единой энергосистемы Казахстана. Но электроснабжение от горсети пришлось восстанавливать еще долго.

Почти весь моногород Аксу также остался без света, из-за чего здесь возникали проблемы еще со связью и водоснабжением. Но с этим удалось справиться за ночь. Как сообщила пресс-служба акимата области, к полудню 20 июня в Баянаульском районе все еще велись работы по возобновлению электроснабжения.

В четверг и пятницу в соцсетях один за другим появлялись новые кадры о поваленных деревьях, перевернутых ветром машинах, сорванных проводах и летающих крышах, ларьках и других конструкциях. По предварительным данным, только в областном цент­ре были повреж­дены кровли 47 зданий, в том числе шести социальных учреж­дений. Ураган не щадил ни жилые дома, ни больницы, ни детские сады.

Пострадала набережная Павлодара, по счастливой случайности отдыхающие на пляже не попали под упавшие навесы. В Аксу и Экибастузе зафиксированы разрушения на 23 объектах, в Баянаульском районе – на семи. Повреждены здания в Майском и Павлодарском районах. В Аксу башенный кран рухнул на крышу девятиэтажного жилого дома.

Сломанные ветки или полнос­тью поваленные деревья – прак­тически в каждом городском дворе. Они падали на машины, крыши частных домов, загораживали проезды и входы в дома.

К сожалению, пострадали люди. В Аксу упавшим деревом убило женщину, которая во время пика урагана находилась на пассажирском сиденье такси. Позже медики сообщили, что за помощью врачей обратились около 20 человек – кто-то с ушибами, но есть и получившие

серьезные переломы.

Отметим, что в области сразу же был создан оперативный штаб, проведено внеочередное заседание областной комиссии по ЧС. Все службы переведены в усиленный режим. В работах по ликвидации последствий урагана задействованы 139 единиц техники, почти 400 человек и 48 аварийно-восстановительных бригад.