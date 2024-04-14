Уровень реки Урал в приграничном с Казахстаном Орске упал ниже критического уровня

Фото: газета Ақ Жайық

Уровень воды в реке Урал в Орске (Оренбургская область) упал ниже опасной отметки и теперь составляет 661 см, сообщает Интерфакс.

Опасным уровнем воды в Урале в районе Орска считается 700 см.

Из приведенной в телеграм-канале администрации статистики следует, что уже по состоянию на 4:00 воскресенья (2:00 по Москве) вода была на уровне 692 см. Почти каждый час вода непрерывно снижался и по состоянию на 11:00 (9:00 по московскому времени) достигла отметки в 661 см, что ниже критического уровня на 39 см.

Скорость притока воды в Ириклинское водохранилище ночью также снизилась с 563 до 505 кубометров в секунду. Режим сброса воды остался неизменным - 447 кубометров в секунду. Водохранилище заполнено на 244,89 м (в Балтийской системе высот), что составляет 99,96% от нормального подпорного уровня водохранилища (245 метров в Балтийской системе высот).

Ранее сообщалось, что уровень в реке Урал у города Орска упал за сутки более чем на полметра.

По последним данным, в Орске в шести пунктах временного размещения находятся 698 человек, в том числе 97 детей. За сутки вода ушла из 1230 домов с приусадебными участками.

По данным департамента пожарной безопасности и гражданской защиты региона, гидрологическая обстановка на реках стабилизируется.

Оренбуржье столкнулось с сильнейшим за последние десятилетия паводком, с 4 апреля в области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера. Власти региона оценивают ущерб от паводка в 40 млрд руб.

Самая сложная ситуация сложилась в Орске, где 5 апреля прорвало дамбу, а также в Оренбурге.

Орск - город в Оренбургской области с населением около 200 тыс. человек. Расположен примерно в 300 км к востоку от Оренбурга, недалеко от границы с Казахстаном. Через город протекает река Урал и впадающая в нее река Орь.