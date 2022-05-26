Фото: facebook.com/lermontov.theatre/
Общество , Культура
Ушел из жизни народный артист Казахстана Рубен Андриасян

Ушел из жизни народный артист Республики Казахстан, лауреат Государственной премии РК, известный казахстанский театральный режиссер Рубен Андриасян, сообщает Kazpravda.kz.

Рубена Суреновича Андриасяна не стало 25 мая. Об этом сообщается на странице в Facebook Русского театра драмы имени М. Лермонтова.

"Про национальное достояние, невосполнимую утрату для искусства напишут официальные СМИ. Поймите и простите наше косноязычие — большая семья Театра Лермонтова потеряла отца. А когда уходит кто-то очень близкий — великий и могучий русский язык вмиг теряет свою выразительность. Это как разгерметизация в самолёте — внезапный и бешеный сквозняк, помрачающий сознание. Огромная дыра в обшивке. Больно и трудно дышать.

Мы будем неискренни, если скажем, что не думали о финале. Мастер был стар и нездоров, хотя боролся из последних сил. Много раз ему удавалось перехитрить смерть, несколько раз он был от неё на волосок. Как бы банально ни звучало, он так сильно любил жизнь, что даже в самых патовых, казалось бы, обстоятельствах ему удавалось добиться её взаимности.

Тихую печаль испытывает сейчас каждый, кто хотя бы однажды соприкоснулся с Андриасяном. Человек бесконечного обаяния и изумительного чувства юмора, Рубен Суренович влюблял в себя женщин, мужчин, детей, собак… Но главное качество — мудрость — позволяло ему, капитану большого корабля-театра, обходить рифы и лавировать в бурных водах. Почти 40 лет он создавал в Лермонтовке благоприятный, комфортный микроклимат. Его знаменитое изречение: "Я никогда не переступал через человека ради спектакля". Поэтому и спектакли его были такие талантливые. А иногда — гениальные, как "Поминальная молитва".

Осознание того, что Рубикон пройден, наступит позже, когда отступит шоковая анестезия. Тогда наверняка заплачет и коллега, и ученик, и добрый зритель в девятом ряду… Во множественном, конечно, числе, поскольку Андриасян не только отец нам, лермонтовцам, но и национальное достояние. Но об этом пусть напишут официальные СМИ. А нам необходима пауза, чтобы восстановить дыхание и научиться жить дальше без него. "Дальнейшее молчание…", – написали трогательные слова прощания с легендарным режиссером лермонтовцы.

Рубен Суренович Андриасян родился 31 октября 1938 года.

Образование высшее – Ереванский театрально-художественный институт, класс народного артиста СССР Вардана Аджемяна (окончил в 1963 году).

Начинал свою трудовую деятельность главным режиссёром Кзыл-Ординского облказдрамтеатра (1963 г.), затем главный режиссёр Кустанайского облдрамтеатра имени М. Горького, главный режиссёр Карагандинского облдрамтеатра имени К. Станиславского (1966 г.), режиссёр Республиканского русского драмтеатра имени М. Лермонтова (1972 г.), главный режиссёр ТЮЗа г. Алма-Аты (1974 г.), художественный руководитель русского театра драмы имени М. Лермонтова (1983 г.).

Им поставлено около 100 спектаклей в театрах Казахстана и СНГ.

Народный артист Республики Казахстан (1992 г.), профессор (2007 г.), лауреат Государственной премии (2002 г.), лауреат независимой премии "Платиновый Тарлан" (2001 г.), орден Трудового Красного знамени (1986 г.), орден Дружбы (РФ) - 1998 год, орден "Парасат" - 2000 год, "Алтын адам" - "Человек года" в номинации "Деятель культуры" 2010 года.
 

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