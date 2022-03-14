Стабилизация цен на социально значимые продукты питания, вопросы продовольственной безопасности и меры антимонопольного реагирования рассмотрены в Цифровом офисе Правительства РК на состоявшемся совещании

под председательством заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова.

По данным пресс-службы главы Правительства РК, за минувшую неделю цены на социально значимое продовольствие выросли на 0,2%. Больше всего подорожали капуста (на 1,6%), сахар (на 0,6%) и картофель (0,5%). В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю допущен в областях: Мангистауской (на 0,8%), Костанайской и Кызылординской (на 0,4%).

Заместитель Премьер-министра подверг критике работу акиматов указанных регионов и дал указание усилить конт­роль над ценами по каждому наименованию продуктов питания. Также поручил на постоян­ной основе проводить работу по контролю над соблюдением субъектами торговли допустимой торговой надбавки.

В ходе совещания представители Агентства по защите и развитию конкуренции доложили о том, что в настоящее время продолжается работа по семи ранее инициированным расследованиям, связанным с антиконкурентными, согласованными действиями по повышению цен на базовое продовольствие в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях, на удобрения – в Мангистауской области и Алматы. Завершены два расследования в Акмолинской области в отношении производителей хлеба и Жамбылской – в отношении сахарного завода. Исполнено восемь ранее вынесенных уведомлений по снижению цены на продукцию (пять – в Костанайской, три – в Северо-Казахстанской области). Заключено семь актов антимонопольного комплаенса (соглашения) по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения с 15 до 10% торговой надбавки на социально значимые продукты питания.

Кроме того, Бахыт Султанов поручил усилить работу региональных комиссий по расследованию посредничес­ких схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер. Акимату Туркестанской области дано распоряжение в «ручном режиме», совместно с МТИ и Минсельхозом обеспечить поставки в регионы респуб­лики ранних овощей, в том числе капусты. Также в пресс-службе Премьер-министра РК было отмечено, что урожай по капусте, картофелю, моркови и луку планируют дать более 1 200 сельскохозяйственных товаропроизводителей Туркестанской области.