На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова рассмотрены вопросы обеспечения безопасных условий труда на производстве и цифровизации трудовой сферы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава кабмина поручил завершить до 1 ноября интеграцию информационных систем по выявлению и учету травматизма на опасных производственных объектах страны.

Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с государственными органами поручено обеспечить до 1 декабря создание целостной цифровой экосистемы в сфере охраны труда.

«В вопросе охраны труда крайне важна роль и участие самих работодателей. Необходимо обеспечить заключение работодателями договоров обязательного страхования работников от несчастных случаев. В целом на предприятиях нужно активно внедрять принцип нулевого травматизма, а также систему оценки и управления профессиональными рисками, отвечающими международным стандартам», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Он также отметил необходимость выработки единого подхода к организации охраны труда. По его словам, усилий одного только Министерства труда и социальной защиты населения здесь недостаточно. Это должно быть большой совместной работой всех госорганов, акиматов и предприятий.

«Следует усилить мониторинг нарушений трудового законодательства, в том числе с использованием Цифровой карты предприятий. Президент подчеркнул важность цифровизации в социально-трудовой сфере. Необходимо принять меры по цифровизации трудовой сферы», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Работодатели обязаны обеспечивать безопасность труда, автоматизацию и цифровизацию, исключающие травматизм и гибель человека, подчеркнул он.