Устойчивое целеполагание

Под председательством спикера палаты Маулена Ашимбаева депутаты совместно с представителями экспертных и международных организаций, государственных органов и гражданского сектора обменялись мнениями касательно текущей ситуации в сфере биоразнообразия и механизмов совершенствования его сохранения, рационального использования экосистем суши в целях устойчивого будущего и ряда других актуальных вопросов сферы.

Как было отмечено участниками заседания, во всем мире экосистемы находятся под угрозой и нуждаются в комплексной защите. Согласно индексу устойчивого развития за 2024 год, сохранение экосистем суши входит в число шести наиболее острых вопросов в ­Казахстане. Поэтому в этом направлении по поручению Главы государства ведется системная работа. В частности, как отметил председатель парламентской комиссии, наряду с законодательной работой реализуются республиканская экологическая акция «Таза Қазақстан» и другие системные меры.

– На прошлой неделе Генеральная ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана. Реализация этой инициативы Главы государства является серьезным достижением нашей страны. Данное решение демонстрирует международное признание Казахстана как государства, активно способствующего устойчивому развитию как на национальном, так и на международном уровнях. Региональный центр будет координировать, в частности, проекты рационального использования водных ресурсов, по борьбе с засухой, опустыниванием и загрязнением воздуха, а также будет содействовать внедрению «зеленых» технологий, – сказал Маулен Ашимбаев и акцентировал внимание участников заседания на приоритетных задачах повестки заседания.

Первостепенное внимание в рамках сохранения биоразнообразия и рацио­нального использования экосистем суши, как было отмечено членами парламентской комиссии и приглашенными экспертами, необходимо уделить увеличению лесных ресурсов, популяции редких животных, а также предотвращению деградации земель и браконьерства. Речь, в частности, шла о таких проблемах, как ветровая и водная эрозия, бессистемный выпас скота, несоблюдение технологий земледелия, недостаточный контроль за использованием сельскохозяйственных угодий. Поэтому начать эту работу, по мнению спикера Сената, важно с участием всех заинтересованных сторон, поскольку все процессы тесно взаимосвязаны и оказывают прямое влияние друг на друга.

– В Казахстане лишь 5% территории покрыто лесными массивами. Ситуация усугубляется антропогенным воздействием: вырубкой лесов, лесными пожарами, недостаточными усилиями по восстановлению лесных ресурсов. Более 90 млн га земель подвержены эрозии. Эта проблема является одной из самых острых для сельского хозяйства. Еще одна важная задача, стоящая перед страной, – сохранение и увеличение популяции редких животных. Основной проблемой в этой сфере остается браконьерство. Контрабандная торговля рогами и шкурами редких животных также приводит к снижению их числа. Кроме того, сохранение разнообразия животного мира прямо связано с состоя­нием экосистемы лесов, почвы и пастбищ. В целом защита экосистем суши и сохранения биоразнообразия требует постоянного внимания и скоординированной работы государственных и общественных институтов, – подчеркнул председатель палаты.

По итогам обсуждения представителями госорганов и экспертами были озвучены рекомендации и инициативы по дальнейшей совместной работе. Со своей стороны Маулен Ашимбаев, подводя итоги обсуждения, обозначил первостепенные направления комплексной работы и призвал участников встречи сконцентрировать общие усилия на решении обозначенных задач, включая вопросы финансирования природоохранных мероприятий.

Особое внимание было уделено роли сотрудничества стран региона в пре­одолении общих вызовов. Так, на сегодняшний день более 38% площади всех земель в Центральной Азии находится в состоянии засухи. А по расчетам экспертов к 2050 году ущерб от засухи в регионе может достигнуть 1,3% от ВВП в год.

– Еще одно важное направление – совершенствование национальной системы экологического мониторинга, чтобы можно было превентивно реагировать на возможные риски и угрозы. Для сохранения плодородия почв необходим переход к устойчивому управлению земельными ресурсами. В связи с этим депутаты Парламента работают над законопроектом «Об охране почв». Важно выработать эффективные механизмы контроля за состоянием земель, меры поощрения ответственного землепользования, усилить мониторинг почв для дальнейшего восстановления. Также необходимо укрепление международного сотрудничества в сфере сохранения экосистем. Особенно важно усилить сотрудничество со странами региона. У нас общая уязвимость перед опус­тыниванием и деградацией земель, – подчеркнул спикер Сената и призвал представителей экспертного сообщества и госорганов учесть поднятые вопросы в дальнейшей работе.

На заседании парламентской комиссии, наряду с депутатами Сената и Мажилиса, с докладами выступили министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов, заместитель Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов, координатор программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) в Казахстане ­Жаныл Бозаева, председатель правления Казахского научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии им. У. У. Успанова Раушан Рамазанова и другие эксперты.