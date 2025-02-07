Чтобы не допустить стагнации

Участники дискуссии – представители государственных органов, парламентарии, руководители ведущих аналити­ческих центров, независимые эксперты и общест­венные деятели – обсудили ключевые аспекты политических реформ

Касым-Жомарта Токаева, реализованных в Казахстане в течение трех лет, их влияние на развитие государственного управления, правовую систему и гражданское общество. Как отметил директор КИСИ Еркин Тукумов, эти изменения в политическом устройстве страны, направленные на демократизацию всех ее институтов, действительно беспрецедентны, причем не только для Казахстана, но и для всего постсоветского пространства.

– Как неоднократно подчеркивал Глава государства, устойчивый прогресс невозможен без политической модернизации. В условиях мировой нестабильности проведение комплексных политических реформ – это сигнал мировому сообществу, что Казахстан чувствует себя уверенно, что у нас единая сплоченная нация, – подчеркнул глава КИСИ. – Президент Токаев показал, что Казахстан выбирает путь развития, прогресса и реформ. В этом состоит его историческая миссия, его ответственность как лидера страны. Конечной целью реформ является повышение благосостояния каждого казах­станца, укрепление суверенитета нашей страны, усиление демократи­ческих институтов и формирование новых политических традиций.

Еркин Тукумов напомнил, что раньше в риторике о развитии государства эксперты часто использовали тезис: сначала экономика, потом политика. Такой подход подкреплялся и многими международными исследованиями, гласящими, что до тех пор, пока страна не выйдет на уверенный экономический рост, проведение политических реформ будет безрезультатным.

– Однако со временем оказалось, что этот закон применим больше к относительно несырьевым странам, а в отношении Казахстана, наоборот, привел к консервации существовавшей ранее не очень эффективной экономической сис­темы. И, напротив, ускорение политической инклюзии способствовало более активному переходу от сырьевой модели, – сказал Еркин Тукумов. – Сегодня отчетливо ясно, что без политических реформ казахстанская экономика обречена на стагнацию.

Среди достижений последних трех лет эксперт назвал несколько ключевых преобразований. Так, в результате Конституционной реформы Основной закон страны закрепил положение о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов, благодаря чему были запущены масштабные программы «Нацфонд – детям». Было введено ограничение президентских полномочий сроком на семь лет, что является прочным условием развития политической конкуренции и демократизации государства. Президент страны теперь находится вне партийной системы, его близкие родственники не могут занимать ключевые руководящие государственные должности и посты в квазигосударственном секторе. Внедрена выборность акимов, заработал институт онлайн-петиций.

Продукты Конституционной реформы

Еще один результат глубоких политических реформ последних трех лет – восстановление Конституционного суда РК. Его председатель Эльвира Азимова подчеркнула, что это решение занимает центральное место в реализации концепции «Справедливого Казахстана», обновлении культуры верховенства права, расширении комплексных мер в области защиты прав человека и укреплении правозащитных институтов.

– Конституционный суд Рес­публики Казахстан выполняет важную миссию по обеспечению соблюдения Основного закона страны. Он стал ключевым элементом нашей судебной системы, защищающим конституционные права и свободы граждан, – отметила Эльвира Азимова. – Формирование Конституционного суда осуществляется с соблюдением принципов независимости и справедливости, что позволяет ему эффективно выполнять свои функции. За годы ­своей работы Конституционный суд уже продемонстрировал важные результаты, утверждая верховенство закона и способствуя укреплению доверия граждан к государственным институтам.

Эти тезисы имеют прямое отношение к понимаю новых смыслов формулы «Закон и порядок», которая сегодня активно обсуждается не только на уровне практиков, но и в области глобальной полемики о формировании в сознании каждого казахстанца постулатов о равенстве перед законом.

– С точки зрения Конституционного суда такое осмысление четко определено для нас – это верховенство Основного закона страны, – сказала Эльвира ­Азимова. – Но, с другой стороны, есть такая известная фраза: «Конституция дает всем право на поиски счастья, однако ловить его каждый должен самостоятельно». Наше Конституционное производство связано с проверкой на соответствие Основному закону страны правовых актов, и возможность для участия в этом процессе граждан, бесспорно, имеет большое значение для развития ответственного гражданского общества. Это значит, что каждый казахстанец имеет право обратиться с запросом на соответствие конституционным требованиям того или иного действия, и таких обращений за два года работы Конституционного суда было около девяти тысяч. Порядка 60 решений, которые мы приняли, касаются порой небольших вопросов, но очень важных для населения – ведь все они относятся к защите прав человека и гражданина.

Таким образом, сделала вывод спикер, Конституционный суд как продукт Конституционной реформы способствует формированию основ правового сознания граждан, давая им право принимать участие в формировании законов общест­ва, по которым мы живем.

Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева в своем выступлении остановилась на таком важном направлении реформ, как укрепление принципа верховенства права и законодательной защиты женщин и детей. Детский ­омбудсмен поделилась итогами деятельности своего института.

– Если говорить о первых итогах реа­лизации законодательства о защите прав женщин и детей, можно отметить хорошие результаты, несмотря на то, что реформы эти были проведены не так давно, – сказала она. – Так, сегодня функ­ционируют уже 87 центров поддержки семьи, занимающихся профилактикой правонарушений и семейно-бытового насилия, оказанием социальной, правовой, психологической помощи тем, кто оказался в непростой жизненной ситуа­ции. Идет работа над открытием еще 125 центров, чтобы воспользоваться их услугами могли женщины не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах.

Спикер отметила, что введен механизм раннего выявления нарушения прав детей, делают это мобильные группы, которые провели уже более 45 тыс. рейдовых мероприятий. В результате 1 804 семьям, которым требуется помощь, сегодня могут оказать содействие. Выявлены четыре тысячи семей, где есть риски безопасности детей, и к ним теперь относятся с особым вниманием уполномоченные органы.

Во всех регионах работают центры психологической поддержки. Зарегистрировано более 6 тыс. уголовных правонарушений и преступлений в семейно-бытовой сфере, 600 из них в отношении детей. Эта, на первый взгляд, сухая статистика говорит о том, какой пласт проблем позволили поднять и решить проведенные за последние три года реформы в общест­венно-политической жизни страны.

Сформировать доверие к власти

Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым отметил, что проведенные политические реформы были не столько ответом на январские события, как считают многие лидеры общественных мнений, сколько закономерным продолжением реализации демократических преобразований, о которых Глава государства Касым-Жомарт Токаев говорил с самого начала своего президентства.

Говоря о неизбежности и востребованности социально-политических реформ, мажилисмен отметил, что уже в 2015–2019 годах Казахстан уперся в ограничения в экономическом развитии.

– К этому периоду у нас не было потенциала, который бы позволял обеспечить рост. Население выросло на пять миллионов, и само время диктовало необходимость изменения многих подходов в формировании экономической и политической повестки. В любом случае мы пришли бы к социальным и политическим реформам, но благодаря политической воле Президента Токаева они обрели системность, направленную на построение институтов «слышащего государства», – считает Айдос Сарым.

Депутат Мажилиса Ермурат Бапи констатировал позитивную динамику демократических изменений последних трех лет, в том числе реализацию ряда важных законодательных инициатив.

– Однако реформы нельзя внедрить только посредством законов. Нужны изменения в общественном сознании. 30 лет общество находилось в состоянии стагнации. Поэтому внедрение изменений должно происходить пошагово, – подчеркнул мажилисмен.

Его коллега по нижней палате законодательного органа страны Никита Шаталов обратил внимание на то, что политические реформы Президента Касым-Жомарта Токаева отражают национальную культуру и традиции казахстанских общественных институтов.

– Но что мы подразумеваем под этим понятием? Институты – это прежде всего правила и регламенты, которые регулярно повторяются. Одна из ключевых задач политических реформ Президента в том, чтобы закрепить эти правила и регламен­ты, сделать их постоянными. Именно так и формируется базовое доверие общества к власти, как один из ключевых инструмен­тов высокого экономического роста, – считает спикер. – Во время поездок в регионы на своей практике вижу, что это доверие сегодня растет. Население может рассчитывать в решении своих проблем на избранного акима, а он в свою очередь берет ответственность за вверенные ему территории. Это укрепляет взаимосвязь между властью и обществом. Там, где на разных уровнях формируется высокое доверие, нет трансакционных издержек, а есть гарантии прав собственности и устойчивость правовых систем. К этому мы сейчас идем.

В условиях идеального шторма

Директор Института прикладных этно­политических исследований Талгат Калиев констатировал, что реформы всегда подразумевают выход из зоны комфорта, и к этому нужно быть готовыми.

– За эти три года Казахстан провел беспрецедентные преобразования в общественно-политической жизни страны, причем сделал это в условиях идеального шторма: внутреннего кризиса, приведшего к событиям Қантара, и обострения геополитической ситуации на внешней траектории международной повестки. Все это могло бы стать поводом для того, чтобы свернуть реформы и дождаться более благоприятного политического и экономического момента. Ведь риски были не меньше, чем перспективы реализации задуманного. Но наша страна прошла этот период с устойчивой позитивной динамикой развития, – отметил эксперт.

Теперь, как подчеркнул Талгат Калиев, содержание и наполнение обновленных политических институтов будет зависеть от совместной работы гражданского сектора и государственных органов.

– За прошедшие три года мы уже видим результаты этих реформ, всю их комплексность и масштабность. Многие инициативы, которые обсуждали раньше эксперты в составе Национального совета общественного доверия и казались в тот момент нереалистичными, сегодня воплотились в реальность, – считает Талгат Калиев.

Заместитель заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Анастасия Щегорцова в своем выступ­лении тоже подчеркнула, что важным условием успешности реформ является общественная поддержка.

– Гражданское общество стало не только бенефициаром, но и субъектом реформ Президента. Сегодня мы живем в новой политической реальности – в условиях новой этики, новых правил, новой политической культуры, связанных в том числе с появлением института онлайн-петиций и Конституционного суда, – сказала представитель АНК.

Анастасия Щегорцова остановилась на роли Ассамблеи народа Казахстана в реализации реформ.

– За 30 лет своей деятельности Ассамблея народа Казахстана трансформировалась из консультативно-совещательного органа в конституционный орган с функ­цией представительства в Парламенте. Вся работа ассамблеи направлена на построение единства, без которого невозможно поступательное развитие страны. Ассамблея активно включается во все инициативы Президента, – отметила она.

Сооснователь аналитической платформы Astana Open Dialogue, член Общественной палаты при Мажилисе Александр Данилов напомнил, что политические реформы были реализованы во многом вопреки ожиданиям экспертов, которые предполагали, что после Қантара последует, как выразился политолог, «закручивание гаек», а вовсе не демократизация политических процессов в стране.

– Самым главным результатом этих глобальных реформ является то, что за это время в их реализации не было допущено откатов, и процесс либерализации продолжается. Однако предстоит еще большая работа по оценке проведенных реформ, и КИСИ является одним из ключевых институтов для их мониторинга, – высказал мнение политолог.

Политолог и медиаменеджер Сырым Иткулов считает, что одним из таких результатов должно стать повышение информационной культуры.

– Сегодня мы наблюдаем сильную политизацию общества, которая выражается в осознании того, что все решения власти касаются каждого казахстанца. Поэтому нам нужна ответственность и политиков, и общества и, самое главное, справедливость для всех, – подчеркнул он.

В завершение дискуссии эксперты пришли к выводу, что политические реформы заложили прочный фундамент для устойчивого развития Казахстана и формирования эффективной системы государственного управления, а также консолидации общества и активного участия граждан в политической жизни страны.