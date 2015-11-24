Как и следовало ожидать, обсуждение бюджетного законо­проекта заняло большую часть времени пленарного заседания. Вопросов к представлявшему законопроект первому заместителю министра национальной экономики Марату Кусаинову поступило предостаточно. Немало оказалось и нареканий, которые, впрочем, не новы. Как и прежде, бюджетными константами в нашей стране остаются неэффективное администрирование, слабое прогнозирование и недоосвоение.

По информации М. Кусаи­нова, основанием для уточнения главного финансового документа страны на 2015 год стала корректировка прогноза социально-экономического развития Казахстана на 2015–2019 годы с учетом отчетных данных развития отраслей экономики за 2014 год и текущей ситуации на мировых товарных рынках. Дефицит республиканского бюджета на 2015-й составит 3% к ВВП. Уровень инфляции определен в коридоре 8–10%. Расходы республиканского бюджета уменьшены на 66,5 млрд тенге.

Необходимо отметить, что бюджет тем не менее сохранил свою социальную направленность. И это, как отметили депутаты, «спасает» его от полномасштабной критики. Между тем народные избранники все же высказали замечания. К примеру, Галина Баймаханова сравнила главный финансовый документ с больным ребенком, родившимся после долгих мук и сомнений.

Да, отметила она, бюджет сохранил свой социальный акцент, но Казахстан заявляет себя социальным государством и должен соответствовать взятым обязательствам. Но когда средств хватает лишь на социальную сферу и не хватает на программы развития, это по меньшей мере неправильно. В подтверждение своего мнения Г. Баймаханова привела в пример ситуацию, сложившуюся с геологоразведкой, в частности с поисково-оценочными и разведочными работами по воде.

– Проблема обеспечения сел и городов чистой питьевой водой уже стала «бородатой». Нам, депутатам, и вопросы задавать на эту тему неудобно, а уж каково глядеть в глаза избирателям? Но воз и ныне там. А почему? Потому что мало кто понимает, что такое геологоразведка, – констатировала депутат.

Г. Баймаханова считает, что государству просто необходимо вкладывать в отрасль, от развития которой зависит экономика страны. Ведь речь идет о ресурсах.

О том, что выделяемые средства не всегда «выстреливают», заявил депутат Нуртай Сабильянов. Он, в частности, констатировал: при выделяемых в уточненном бюджете миллиардах тенге в рамках «Дорожной карты бизнеса-2020» налоговые поступления в бюджет значительно сократились.

Депутат Жалгас Дюсенгалиев отметил, что мажилисмены не получили четкого ответа на принципиальные вопросы в ходе рассмотрения уточненного бюджета.

– В итоге бюджет исполняется с другими параметрами и по доходной, и по расходной частям. Администраторы бюджетных программ постоянно находят всему объяснение и аргументируют любую ситуацию объективными и субъективными причинами. Получается, что несмотря на все усилия Правительства, ситуация с бюджетом не улучшается. Было бы правильно эти негативные сигналы воспринимать как факт, что у нас не все еще в порядке, – отметил он.

С этим мнением согласилась и депутат Елена Тарасенко. Она считает, что администраторы бюджетных программ недостаточно эффективно и рачительно относятся к бюджету.

– В результате расходы отдельных министерств перераспределены. Становится уже традицией в конце года в стенах Парламента править планы администраторов бюджетных программ. Это говорит в первую очередь о том, что изменения в существующей процедуре планирования происходят медленно. И как следствие, не приняты кардинальные меры по недопущению нерационального использования государственных средств, – считает депутат.

Этому способствует, считает Е. Тарасенко, и безнаказанность, которая позволяет администраторам бездействовать.

– Когда экономика страны переживает трудные времена, считаю такое отношение к средствам государства нетерпимым. Поддерживаю предыдущие выступления своих коллег и призываю Правительство еще раз обратить внимание на подобные факты и принять меры по их недопущению, – сказала депутат.

К слову, подобные замечания и нарекания в стенах Парламента можно услышать каждый раз, когда обсуждается главный финансовый документ страны. И в этот раз уточнения бюджета, хотя и с оговорками, но депутатами все же были одобрены.

На пленарном заседании «добро» палаты в первом чтении получил также проект закона о судебно-экспертной деятельности и сопутствующие поправки. Принятие документа будет способствовать реализации Госпрограммы дальнейшей модернизации правоохранительной системы РК на 2014–2020 годы. Предусматривается, в частности, создание единого органа судебной экспертизы, развитие института частных судебных экспертов.

В тот же день одобрение мажилисменов во втором чтении получил проект закона с сопутствующими изменениями о драгоценных металлах и драгоценных камнях.

В ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесены поправки, касающиеся осуществления госконтроля при обороте драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгметаллы, ювелирных и других изделий. Депутатские поправки также предусматривают введение контроля в сфере реализации ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней.

Кроме того, Мажилис согласился с поправками Сената в проект закона о Высшем Судебном совете, а также в законопроект, предусматривающий нововведения в конституционные законы по вопросам Высшего Судебного совета, судебной системы и статуса судей.