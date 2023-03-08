Увидеть красоту и подарить ее людям

Последние четыре года букеты я покупаю исключительно у нее. Бутик у Светланы Кулик небольшой, но отсюда всегда выходишь в прекрасном настроении.

...По образованию Светлана – технолог легкой промышленности, но по этой стезе не пошла и много лет отдала офисной работе.

– Моя душа всегда трепетала при виде цветов, и у меня они благосклонно расцветали, – с доброй улыбкой рассказывает моя героиня.

Кстати, от личности продавца в этом бизнесе зависит многое, а Светлана умеет расположить к себе.

– Еще в школе я отвечала за полив цветов, – рассказывает она. – Дома выращивала целые деревья. Когда ушла с последнего места работы, пару месяцев думала, чем же заняться. И тут осенило: конечно, цветами!

Близкие поддержали Светлану, активно взялась помогать дочь. Муж же, который поначалу воспринял идею с опаской, впоследствии стал вообще главным помощником: оборудовал бутик на территории собственного частного дома, контролирует закуп и даже советует, какие именно цветы завозить. Причем его интуиция всегда срабатывает на пользу семейному бизнесу.

– Конечно, было привычно находиться на работе с девяти утра до шести вечера, иметь свободные выходные. Боялась уйти в свободное плаванье. Но главное – начать и найти свою нишу. Тем более у нас открыть дело очень легко, создать ИП можно бесплатно за несколько минут, – рассказывает Светлана.

Чтобы постичь азы предпринимательства, она пошла на курсы «Бас­тау-бизнес» НПП «Атамекен». Онлайн проходила курсы флористов. И по ходу познавала все тонкости цветочного бизнеса. Хорошо, что помещение свое, ведь именно аренда сильно бьет по карману начинающего предпринимателя.

– Это хрустальный бизнес, он может разбиться буквально за месяц. Мы все зависим от оптовиков, их и так немного, а бывает, что прогорают. Риски большие. Ведь товар получаем в основном из западных стран, и если груз по ошибке уйдет в другую сторону, то может вернуться к тебе через месяц, когда от бутонов ничего не останется. Климат у нас резко континентальный, это тоже риск. Если б мне заранее рассказали обо всех минусах, я бы еще подумала, – смеется Светлана. – Но со временем вникаешь, понимаешь, что это – твое, и начинаешь любить свое дело. Когда формируешь букет, он должен в твоей руке захороводиться, запеть. И если ты им любуешься, значит, интерес к делу не пропал.

На вопрос, какие цветы у нее самые любимые, Светлана отвечает: «Все!» На витрине у нее и царица цветов – роза, и тюльпаны, и лилии… Красная роза, безусловно, самая популярная у покупателей. Цветок местного производства на порядок слабее, чем эквадорский или колумбийский, стоит всего неделю, зато пахнет лучше.

Обязательно у цветочников должна быть хризантема, это бюджетный цветок, который в основном используется для наполнения букетов, как и альстромерия. Молодежь любит гипсофилу – нежные маленькие цветочки, хорошо подходящие для модных нынче букетов в виде корзиночек.

Девушкам постарше подойдет более изысканная кудрявая гортензия, она бывает разных насыщенных тонов – розовая, синяя, голубая, фиолетовая, но в почете нюдовая пастель.

Женщины в возрасте любят хризантемы, по стойкости это самый крепкий цветок, может радовать пару недель. Если, конечно, правильно ухаживать. Например, по совету Светланы я теперь ежедневно не только меняю воду, но и подрезаю стебли, так в цветок попадет живительная влага. А еще желательно, чтобы букет какое-то время постоял в упаковке, тем более, что она сейчас такая красивая.

Что касается того, чтобы добавлять в воду сахар или еще что-то, то это, скорее, миф. Любому букету суждено прожить от одной до двух недель. Ну а более практичные люди приобретают в подарок комнатные цветы. Правда, за ними требуется еще больший уход.

Светлана теперь явно на своем месте. Цветочнику просто необходимо быть еще и психологом. А она всегда умела коммуницировать с людьми.

– Порой неважно, какой букет купил человек, важно, в каком настроении он ушел от тебя. Если ушел, порхая, это здорово! – говорит она.

А для этого нужно разговорить клиента, выслушать. Но далеко не все благожелательны, некоторых интересует только бюджет подарка. Тогда Светлана включает все свое обаяние, а также смекалку.

– У нас происходит обмен энергией. Иногда я даже лечу людей, – загадочно улыбается Светлана. – Вот пришла одна девушка, серьезная такая, еле расшевелила ее. Уходя, говорит: «Вы меня извините, я плохой энергией с вами поделилась». А я такую энергию не принимаю. Зато девушка с полученным букетом выскочила довольная. У людей даже взгляд меняется!

У цветов короткая, но фееричная жизнь. Выкидывать непроданный товар, конечно, жаль. Но что-то же должно приносить людям эмоциональную радость, цветы для этого и выращивают, говорит Светлана.

А чтобы уменьшить списание, нужно просто не жадничать: заказали тебе букет на 10–12 тыс. тенге, так не считай каждый цветочек, отдай от души. Тогда и клиент уйдет довольным, и бизнес будет процветать.

Отдельная история – домашние цветы. Они для моей героини словно дети. Выращивает фикусы, орхидеи, замиокулькасы, ели, хои с маленьких отростков до оранжерейных размеров. А потом не знает, как разместить все это дома. Вот и отдает друзьям и знакомым.

Спустя столько лет Светлана поняла, что офисная работа – не для нее, и получает настоящее удовлетворение от своего ароматного занятия. Да и зарабатывать стала гораздо больше.

В ее магазине, кроме цветов, полно праздничных мелочей – открытки, шарики, свечки, колпачки, свистульки, топеры... Как говорится, дополнительный доход.

8 марта, без сомнения, самый прибыльный день для цветочников. Один день целый год кормит, ведь продажи вырастают в десятки раз!

– Предоплату за тюльпаны мы вносим еще в октябре. А в этом году, возможно, начнем закуп даже с августа, чтобы опередить конкурентов. Цветок этого дня – тюльпан, и мы берем отечественного производства, из Степногорской теплицы. Он очень хорошего качества, уступает разве что белорусскому тюльпану, а разрекламированный голландский гораздо мельче и невзрачнее нашего, – рассказывает Светлана.

Чем раньше цветы привезут в магазин, тем лучше, потому что тюльпан еще продолжает расти. На 8 Марта все продается, и приходится даже нанимать помощниц.

Следующий такой куш можно сорвать во время выпускных вечеров. Ну и, конечно, 1 сентября каждый школьник старается прийти к учителю не с пустыми руками. Здесь в ход обычно идет бюджетная роза отечественного производства.

В общем, как и в любом бизнесе, в цветочном – свои секреты, радости и риски.

– Но мы с цветами нашли друг друга, – признается Светлана.

Ей не пришлось подстраиваться ни под цветы, ни под людей, потому что человек она светлый и жизнерадостный. А это чувствуют и живые растения, и покупатели.

Буквально на днях дочь Светланы подарила ей второго внука – Тимофея. Его брату Матвею уже три года. И они – еще большая радость в жизни удивительной бабушки, умеющей видеть красоту и дарить ее людям.