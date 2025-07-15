Увидеть за цифрами судьбы людей

Депутаты в регионах
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Ольга Орлова

Парламентарии изучили региональные проекты и выслушали запросы избирателей

фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК

В рамках поездки в Туркестанскую область депутаты Сената Али Бектаев, Мурат Кадырбек и Алишер Сатвалдиев провели встречи с населением, посетили ряд производственных и социальных объектов, обсудили актуальные вопросы с представителями местной власти и бизнеса. Свою поездку сенаторы начали с Созакского района, где ознакомились со строительством нового спортивно-оздоровительного комплекса на 200 мест. Они обсудили с подрядчиком темпы и качество работ, а также соблюдение строительных норм. Особое внимание было уделено деятельности предприятия «Қазатомөнеркәсіп-Sauran», занимающегося уранодобычей. Во время встречи с работниками и местными жителями были подняты вопросы безопасности производства, экологии и влияния на здоровье населения. Жители пожаловались на рост чис­ла заболеваний, особенно среди детей, в населенных пунктах, расположенных вблизи производственных объектов. Сенаторы рассказали о принятых на III сессии Парламента VIII созыва новых редакциях Водного, Бюджетного и Налогового кодексов и подчеркнули необходимость комплексного подхода к поддержке регионов, пострадавших от промышленной нагрузки.

В Казыгуртском районе сенаторы побывали на полях ТОО «Сапа-2002», где обсудили с аграриями вопросы повышения урожайности, субсидирования и обеспечения техникой. В Центре активного долголетия сенаторы обсудили с персоналом и посетителями качество социальных услуг. По итогам дня состоя­лась встреча с депутатами районного маслихата, в ходе которой обсуждались вопросы улучшения условий в селах, развития предпринимательства и расширения доступности социальных программ.

В Тюлькубасском районе парламентарии ознакомились с работой рыборазводного предприятия First Fish Company, способного производить до 800 тонн продукции в год, а также с коопе­ративом «Майлыкент Сүт», перерабатываю­щим ежегодно до 30 тысяч тонн молока. В ближайших планах кооператива – запуск новой молочной фермы на 4 тысячи голов. Кроме того, сенаторы ознакомились с проектом расширения оздоровительно-реабилитационного центра «Ақсу-Жабағлы», в рамках которого будет построен новый корпус на 250 человек и создано 200 рабочих мест.

Во время встречи сенатора Нурторе Жусипа с акимом Мангистауской области Нурдаулетом Килыбаем депутат отметил, что развитие регионов – ключевой приоритет в стратегическом курсе Президента страны. В этом контексте особое внимание уделяется Мангистауской области – региону, обладающему уникальным географическим положением, богатым природным ресурсным потенциалом и огромными возможнос­тями в транспортно-логистической и энергетической сферах. Стоит также отметить, что по решению Международной организации тюркской культуры Мангистау официально провозглашен столицей тюркской культуры. Это не только высокая честь, но и признание огромного культурного и исторического значения этого уникального региона Казахстана. Депутат обсудил с главой области и специфику региона, связанную с выходом к Каспийскому морю, и доступом к ключевым транзитным маршрутам, включая международные транспортные коридоры Север – Юг и «ТРАСЕКА».

– Президентом страны поставлены четкие ориентиры регионального развития. Реализация этой установки начинается с конкретных шагов на местах, с эффективного управления, ответственного отношения к ресурсам и людям, с умения видеть за цифрами судьбы граждан. Таким образом, развитие Мангистауской области – это стратегический вызов и одновременно исторический шанс. От того, насколько грамотно и целенаправленно мы будем использовать потенциал региона, зависит успех всей государственной политики на перспективу, – сказал Нурторе Жусип.

В ходе беседы с Нурдаулетом Килыбаем сенатор особо подчеркнул, что все направления развития Мангистау­ской области напрямую вытекают из стратегических задач, поставленных Главой государства. Это не разрозненные инициативы, а единая система действий, направленных на достижение качественно нового уровня развития страны.

Сенатор Амангельды Нугманов совместно с акимом Актюбинской области Асхатом Шахаровым обсудили реализацию поручений Президента, вопросы социально-экономического развития территорий, улучшения качества жизни населения, а также перспективы инвестиций в ключевые отрасли – инфраструктуру, предпринимательство, сельское хозяйство и туризм. Совместно с представителями местных властей сенатор также посетил Военный институт Сил воздушной обороны имени Талгата Бигельдинова, где ознакомился с учебным процессом, патриотическим и военно-образовательным воспитанием курсантов. Были представлены данные о приеме студентов, направлениях подготовки и планах по укреплению учебной базы. Парламентарий особо подчеркнул необходимость поддержки института, отметив, что предложения по развитию военного образования будут проработаны на уровне Парламента и профильных органов.

– Военный институт имени Талгата Бигельдинова готовит высококвалифицированных офицеров для Воору­женных сил РК. Учебное заведение не только обеспечивает качественную военную и академическую подготовку, но и активно занимается формированием у курсантов патриотического духа, гражданской ответственности и преданности Родине. Институт стал одним из ведущих центров военного образования в стране, внося достойный вклад в укрепление обороноспособнос­ти государства, – сказал Амангельды Нугманов.

В селе Сарыжар Мартукского райо­на парламентарий ознакомился с ходом строительства новой школы в рамках проекта «Комфортная школа». Он подчеркнул важность своевременного завершения строительства, соответствия объекта современным требованиям безопасности и образовательной среды. В селе Мартук сенатор посетил возведение школы детского творчества и искусства, подчеркнув ее значимость для развития у детей способностей в области музыки, декоративного прикладного и сценического искусств.

Депутат Мажилиса, председатель партии «Ауыл» Серик Егизбаев (на снимке) в рабочей поездке в Айыртауский район Северо-Казахстанской области ознакомился с ходом полевых работ и текущим состоянием сельскохозяйственных структур региона, встретился с коллективом ТОО «Сау­малколь Агро», расположенного в селе Каменный Брод, и рассказал о механизмах государственной поддерж­ки и льготной кредитной политике.

– Основная причина нашего приезда в село – оценка ситуации после весенне-полевых работ. Впереди нас ждет сезон уборки урожая. Сегодня в этом хозяйстве начнется кампания по уборке озимой ржи. В целом мы видим, что ситуация на предприятии неплохая. Рабочие вовремя получают зарплату, решается вопрос с кормами, – поделился депутат.

Вспоминая сложный 2023 год, мажилисмен отметил, что тогда фермеры были вынуждены брать кредиты в банках второго уровня под 22%. Он подчеркнул, что благодаря реализации инициатив Президента по поддержке сельского хозяйства эта ситуация в корне изменилась. Сегодня сельхозтоваропроизводители могут получать кредиты под 5%, существенно упрощены условия предоставления гарантий. Кроме того, Серик Егизбаев обратил внимание на то, что депутаты Мажилиса в рамках нового Налогового кодекса добились изменения налога на добавленную стоимость для фермеров по принципу 16⁄80.

Депутат сообщил, что за это время объем финансирования агропромышленного комплекса увеличился в пять раз – со 140 млрд тенге до 700 млрд тенге. По его мнению, это ощутимый результат системной работы Парламен­та и Правительства по реа­лизации реформ Главы государства.

#депутаты #регионы #Сенат

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