Уйдет вода, и техника выйдет на поля Проблемы аграриев нынче связаны не только с последствиями паводков, но и с дефицитом семян

Проблемы аграриев нынче связаны не только с последствиями паводков, но и с дефицитом семян

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В чем особенности нынешней посевной, рассказал Аян Есжанов, управляющий ТОО «Gaztay Acro» из Аккольского района Акмолинской области.

По словам собеседника, их предприятие было создано в 2021 году. Перспективное и основное его направление – создание и развитие современной молочно-товарной фермы, где будут содержаться до 1 200 коров. Обслуживающий МТФ персонал должен составить 60 человек. Но пока речь идет лишь о планах, в реальности же ТОО за минувшие три года успело состояться как зерносеющее предприятие, у которого есть 2,5 тыс. га пашни.

С начала деятельности в аграрном секторе товарищество целенаправленно занималось введением в севооборот всей полученной от государства пахотной площади. С весны до осени на полях после завершения посевной проводилась химобработка против сорняков, вносились удобрения, в общем, готовилась основа для получения стабильно высоких урожаев зерновых и кормовых культур. Для этого закуплена современная техника: тракторы, комбайны, прицепные агрегаты. Поэтому аграрное предприятие даже в минувшем аномально засушливом 2023 году смог­ло получить в среднем на круг более 10 центнеров с гектара.

По словам Аяна Есжанова, нынче он со своей командой мечтает добиться в поле куда более значительного результата, для чего, кроме благосклонности небесной канцелярии, нужна собственная готовность. И чтобы она была не иллюзорной, а реальной, работа идет полным ходом. Причем нынешняя ситуация тесно связана с днем вчерашним, точнее, с жатвой минувшего года.

– Из-за высокой влажности и прорастания части пшеницы на корню только примерно 30% урожая прошлого года отнесено к третьему товарному классу, – говорит управляющий товарищества. – Но она непригодна в качестве семенного материала. Дело в том, что после процесса сушки зерно проходит массу технологических этапов, в ходе которых не обходится без повреждений. Это что касается самой качественной части нашего былого урожая. Вся остальная масса собранной в 2023-м с полей пшеницы оказалась неклассной и была продана спиртовым заводам.

Положение дел в основной части хозяйств региона оказалось схожим, поэтому цены на семена заметно подрос­ли. В особенности на сорта, хорошо показавшие себя в минувшем году. К примеру, пшеница «айна», которая выдержала засуху, а затем и непрерывные дожди, стала дороже и теперь стоит 150 тыс. тенге за тонну. При этом есть большая вероятность ее дальнейшего подорожания.

На посевную требуется примерно 240 тонн семян. Из них 100 тонн уже удалось закупить. Остальные 140 тонн в эти дни приходится искать.

Хочется, говорит аграрий, чтобы это были сорта, успешно прошедшие «тестирование» минувших лет. Правда, искать приходится не только семена, но и деньги на их покупку. Чтобы закрыть нынешний полевой сезон, хозяйству нужен кредит в 160 млн тенге. И вот тут фермерам пришлось сделать для себя одно удивительное и неприятное открытие: даже для вполне состоятельного предприятия с завидной залоговой базой в виде новых тракторов и комбайнов получить заем – та еще проблема.

По словам руководителя ТОО «Gaztay Acro», он уже успел лично посетить четыре кредитных товарищества (КТ) в районах Акмолинской области. Начинал, конечно, со своего, родного, в городе Акколе. В КТ вежливо встретили и разъяснили условия предоставления займа.

Согласно регламенту, первая обязанность заемщика – внести в уставный капитал кредитного товарищества взнос в размере 10% от заявленной суммы. То есть в случае выдачи, скажем, 50 млн тенге взнос составит 5 млн. Кроме того что речь идет о крупной сумме, надо иметь в виду: она безвозвратна в случае выхода предприятия из КТ.

И еще: созданные в районах финансовые кредитные институты оказались в состоянии выдать только 50 млн тенге. Однако фермеру с учетом его посевных площадей, трат на покупку семян, ГСМ и многого другого требовалось хотя бы 100 млн. Увы, ни этой, ни другой суммы кредитные организации выдать так и не смогли. Или просто не захотели этого сделать.

В итоге, по словам заемщика, обойдя четыре и обзвонив другие КТ в области, он так и не смог получить нужный кредит.

Если в ситуации с КТ большей частью проблема упиралась в ограниченность заемных средств и заявка аграрного предприятия из Аккольского района оказалась для районных кредитных товариществ неподъемной, то при обращении в крупнейшее АО «НК «Продкорпорация», наоборот, само ТОО не потянуло существующие в корпорации условия кредитования.

Согласно последним, займы предоставляются, если организация соответствует ряду критериев. Во-первых, она должна быть занятой в сфере сельхозпроизводства не менее двух лет. Во-вторых, иметь на своих полях урожайность не ниже 10 центнеров с гектара. В-третьих, выручка от полевого сезона должна составлять не меньше 200 млн тенге. Эти суммы необходимо подтвердить данными государственной статистики, а также бухгалтерскими документами.

– У меня пшеница давала не менее 10 центнеров на круг, и с этим показателем все нормально. Однако ячмень уродился хуже, и по нему хозяйство не дотянуло до нужных индикаторов, – сожалеет собеседник. – И еще, наша выручка оказалась в два раза меньше того порога, который значится в условиях корпорации. Думаю, эти условия приемлемы для крупных холдингов. Средним и мелким хозяйствам они не подходят.

Как справедливо считает Аян Есжанов, вообще-то аграрий не должен обивать пороги, чтобы получить заем на посевную либо другие цели. Ведь он готов поручиться за своевременный возврат долга, заложить технику, но…

От себя же добавим без всякого пафоса, что руками работников таких хозяйств, как Gaztay Acro, обеспечивается продовольственная безопасность страны, не больше и не меньше.

Впрочем, фермер уверен в том, что проб­лема решится. Просто есть некоторая досада, что при дружном хоре голосов о важности развития аграрного сектора страны организаторам сельскохозяйственного производства приходится оби­вать пороги.

Впрочем, несмотря на трудности, Аяну его работа нравится. Хотя пришел он в фермерство из совершенно иной сферы – был банковским работником, затем специалистом СПК, в общем, белым воротничком. Однако отец главы товарищества трудился комбайнером, поэтому довелось ему еще мальчонкой видеть его труд, потрогать рычаги грохочущей уборочной машины.

– Работа на земле мне в радость, – говорит наш герой. – Открылось это, когда пришел сюда работать. Для меня самое главное – возможность видеть результаты своего труда. Радостно наблюдать, как из семени пробиваются ростки и как день ото дня они набирают рост. Ни с чем не сравнить чувство, когда намолоченное зерно наполняет кузова машин... В общем, фермерство – особая профессия. Причем мне, как руководителю, приходится быть в одном лице агрономом, механиком, финансистом, экономистом, наконец, психологом…

Кстати, условия, в которых работают нынешние комбайнеры, иначе как комфортными не назовешь. Кабины их машин напичканы электроникой, поэтому повинуются легкому движению, нажатию кнопки. Есть климат-контроль, в страду постоянно работают кондиционеры, в общем, только трудись!

Типичную для сельского хозяйства проблему кадров молодой руководитель решает довольно успешно. В коллективе уже сложился постоянный костяк. Удалось так выстроить систему стимулирования, что отпала необходимость в воспитательных разговорах, нет надобности в увещеваниях и уговорах – механизаторы и другие работники сами заинтересованы в хорошей работе и бережном отношении к дорогостоящей технике.

Как выяснилось, в товариществе отказались от сдельной оплаты труда, при которой механизаторы для достижения максимальной выработки заставляли технику работать на пределе, поэтому она быстро изнашивалась и выходила из строя. Ввели фиксированную, но высокую оплату, однако это не ухудшило отдачу работников. К тракторам, комбайнам они стали относиться бережнее, ведь работать на них придется и в следующий полевой сезон.

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