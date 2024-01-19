В АДГС подвели итоги работы за 2023 год

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В Агентстве по делам государственной службы состоялось заседание коллегии по итогам работы за 2023 год

Фото: пресс-служба АДГС РК

В нем приняли участие представители администрации президента, Академии государственного управления, члены Общественного совета, Комиссии по этике и Консультативно-экспертной группы по вопросам формирования сервисного госаппарата и дебюрократизации его деятельности при Агентстве.

Открывая заседание, председатель АДГС Дархан Жазыкбай подчеркнул, что в прошедшем году все инициативы Агентства были направлены на реализацию задач, поставленных главой государства по формированию «человекоцентричной» и сервисной модели государственного аппарата.

Так, согласно поручению президента в структуре Академии государственного управления создан специальный HR-институт, применяющий современные инструменты управления человеческими ресурсами.

Дархан Жазыкбай подробно рассказал о проектах Агентства, нацеленных на повышение качества кадрового потенциала страны, таких как Президентский молодежный кадровый резерв. Как отметил он, на участие в третьем отборе подали заявки свыше 30 тысяч человек, что демонстрирует его высокую популярность среди молодежи.

Благодаря возможности прямого назначения на низовые позиции более 100 выпускников вузов назначены на низовые должности в районных и сельских уровнях без участия в конкурсах, а также порядка 300 опытных специалистов привлечены на государственную службу из частного сектора.

Председатель Агентства сообщил, что работа по привлечению молодых профессионалов в систему государственного управления будет продолжена - в текущем году впервые состоится отбор в Региональные молодежные кадровые резервы. В региональные резервы кандидаты будут отобраны по 7 отраслевым направлениям.

​Отдельно Дархан Жазыкбай рассказал об успешной реализации пилотного проекта новой системы отбора на государственную службу по системе «e-Qyzmet» в 6-ти госорганах. Так, отмечается положительная динамика увеличения количества участников в конкурсах. По новой системе на госслужбу принято более 650 человек, а общее количество участников составило 5800. На одно место претендовало 4,6 человека, что по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 2,7 раза. В текущем году планируется поэтапное масштабирование проекта в госорганах.

Приняты ряд законодательных инициатив, направленных на создание благоприятных условий на государственной службе. Введены ротационные выплаты для госслужащих, ротируемых в другой регион. Утверждены Правила применения гибкого графика и дистанционной работы, практика использования которой продемонстрировала рост на 72,4%.

Кроме того, законодательно регламентированы соотношения руководящего и исполнительного состава, внедрен институт «контрактных госслужащих».

На коллегии также рассказали о мерах по защите прав государственных служащих. Так, Дархан Жазыкбай обратил внимание, что по итогам 2023 года АДГС был проведен мониторинг рабочего времени в 513 госорганах, в результате чего 234 госслужащим были предоставлены дополнительные часы отдыха.

Он также отметил, что в 2023 году проведено 195 заседаний Советов по этике, на которых рассмотрены более 1300 вопросов. 62% из них носили профилактический характер и были направлены на предупреждение этических правонарушений.

Особое внимание уделяется профессионально-личностному развитию государственных служащих. Была начата работа по продвижению принципов и идеалов «Адал азамат» и формированию новой культуры управления. 

Отдельным аспектом в направлениях деятельности АДГС является работа по контролю качества оказания государственных услуг. За 2023 год АДГС проведено 498 проверок. Благодаря практике проактивного мониторинга было выявлено более 11 тысяч правонарушений. В целом по итогам указанных мер, Агентством восстановлены права 360 граждан.

Кроме того, на коллегии озвучили предварительные результаты работы АДГС по дебюрократизации государственного аппарата. В результате совместной с госорганами работы было подготовлено более 550 кейсов. Реализация 152 рекомендаций требует принятия решений на законодательном уровне.

Председатель общественного совета АДГС Б. Агибаева рассказала, что за прошедший год было проведено 5 заседаний общественного совета, и принято участие в рассмотрении 31 нормативных правовых актов. В свою очередь председатель АДГС поблагодарил членов Общественного совета за активное участие в деятельности Агентства и призвал их к еще более тесному сотрудничеству.

Кроме того, в ходе коллегии были озвучены планы работы Агентства на предстоящий год. В их числе продолжить работу по профессионализации государственной службы, усиление законотворческой деятельности по дебюрократизации госаппарата, привлечению молодежи в систему госслужбы и дальнейшей цифровизации.

#заседание #АДГС

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