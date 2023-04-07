В Акорде был проведен ауызашар от имени президента

Президент, Общество
133

Обращаясь к собравшимся, глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость священного для всех мусульман месяца Рамазан, который верующие посвящают духовному самосовершенствованию и праведным делам, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Далее в выступлении были затронуты ключевые события, произошедшие в общественно-политической жизни страны за последний год.

«По итогам общенационального референдума были внесены поправки в Конституцию. Проведено несколько важных электоральных кампаний, в том числе президентские выборы и недавние выборы в Парламент и маслихаты. В целом, в краткие сроки была проделана огромная работа. Начало строительства Справедливого Казахстана ознаменовало новую эпоху в развитии нашей страны. Казахстан – единственное государство в своем геополитическом регионе, проводящее столь масштабные реформы. Обновленная Конституция и происходящие в стране преобразования – яркое тому подтверждение. Мы твердо намерены продолжать политику реформ», – сказал глава государства.

Президент отметил, что Казахстан продолжит осуществлять активное международное сотрудничество, а внешняя политика страны всегда будет независимой. По его мнению, все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе.

«Народная мудрость гласит: «Залог благополучия – в согласии». Только мир, сплоченность и единство могут обеспечить нам процветание и достижение высоких целей. Именно эти непреходящие ценности являются условием прогресса государства и уверенности людей в завтрашнем дне. Поэтому сохранение мира и единства в Казахстане является одной из наших главных задач. На это мы должны направить все наши усилия», – отметил глава государства.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, особую важность сегодня имеет продвижение традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.

«Традиции и обычаи казахского народа всегда призывали к добру и имели глубокое нравственное значение. Замечательным примером может служить бата – напутствие аксакалами молодежи. Подрастающее поколение всегда с должным уважением относилось к старшим. Внимания и трепетного отношения в казахском обществе всегда удостаивались дочери. Все это созвучно главным ценностям традиционного ислама», – сказал президент.

Глава государства также призвал беречь и развивать национальную культуру.

«Национальная культура – это глубокое по своему содержанию и многогранное явление. Истоки самобытной культуры казахского народа заложены в традициях и обычаях. Своеобразие нашей культуры находит свое яркое воплощение и в национальной одежде. Было бы замечательно, если бы подрастающее поколение надевало казахскую национальную одежду не только на Наурыз мейрамы и другие праздники, но и в будни. Национальная культура является зеркалом жизни народа, проявлением его бытия, а духовное развитие страны напрямую связано с развитием национального самосознания», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Выразив обеспокоенность нынешней ситуацией в мире, президент заметил, что сегодня в обществе не хватает таких общечеловеческих качеств, как доброта, милосердие и забота об окружающих. Поэтому он призвал приложить все усилия, чтобы побороть эти тревожные тенденции, угрожающие всему человечеству. Для этого каждый должен свято хранить в своем сердце высокие принципы и следовать им в своих повседневных помыслах и поступках.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал всем соотечественникам мира и благополучия.

На ауызашар были приглашены государственные и общественные деятели, ученые, врачи, педагоги, представители этнокультурных объединений, главы дипломатических миссий, деятели культуры, сотрудники спасательных служб.

#Токаев #президент #общество #Рамазан #пост #религия #ислам #ауызашар

Популярное

Все
Ежедневная потребность в козьем молоке для лечения мужа привела к организации женщиной домашней козьей фермы
Давка на эскалаторе в Астане попала на видео: пострадал один человек
Бибисара Асаубаева выиграла этап Гран-при в Нью-Дели
Подросток сбросился с крыши девятиэтажки в Кокшетау
Более 94 тыс. казахстанских семей вышли из состояния бедности за год
Жителей Алматы и Алматинской области предупредили об угрозе схода лавин
Жестокое избиение девушки на камеру в ТРЦ Усть-Каменогорска шокировало казахстанцев
Поддержка и стимулы
Стало известно, когда Елена Рыбакина сыграет в финале турнира в Майами
В гараже актюбинца нашли больше ста килограммов наркотика
Тюремного кибермошенника выявили в Алматинской области
Места все меньше, поток людей несет вглубь салона автобуса. Чувствую, как перехватывает дыхание, грудная клетка сдавлена. Развернуться нет возможности: вокруг – спины, рюкзаки, подмышки, а люди все продолжают протискиваться, толкаясь, вперед…
В Жетысуской области при взрыве в котельной погиб человек
В Павлодаре легковушка врезалась в грузовик: пассажир погиб
Пострадавшие в результате паводка в Актюбинской области получили материальную помощь
Пять человек погибло в результате лобового столкновения легковушек в Алматинской области
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
В Казахстане появится межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Елена Рыбакина проиграла в финале Miami Open
Первый в Казахстане ERG GeoHub, оснащенный по последнему слову техники, открылся в Костанайской области
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи

Читайте также

"Трупы собак везде": на видео дачников отреагировали в поли…
Нацбанк объяснил решение сохранить базовую ставку
Более 2,4 тысячи подозреваемых в преступлениях разыскивает …
Базельский институт управления поможет Казахстану с возврат…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]