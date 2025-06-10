В Актобе чествовали женщин по имени Алия

Общество
71
Лаура Казихан

В рамках празднования 100-летия Алии Молдагуловой в Актобе прошел необычный форум «Я – Алия!», собравший 300 девушек и женщин, носящих это имя, передает собственный корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат

Среди участниц форума – врачи, учителя, работники сферы искусства, культуры и спорта. Самой старшей участнице – 88 лет, самой младшей – всего 2 месяца. Примечательно, что в день проведения форума, в местном роддоме родилась девочка, которую родители также назвали Алией. И эта радостная новость была озвучена прямо во время мероприятия, что стало особенно трогательным моментом.

Форум начался с возложения цветов к Мемориальному комплексу Алии Молдагуловой. Участницы почтили память национальной героини, вспомнили ее мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

В рамках форума была представлена театрализованная постановка, посвященная подвигу легендарного снайпера. Также прозвучали воспоминания о ее жизни.

Среди женщин, носящих имя Алия, отметили лучших специалистов, добившихся успеха в своих сферах. Им были вручены грамоты. Тем, кто родился 15 июня в день рождения Алии Молдагуловой, подарили букеты цветов. Всем участницам форума на память о событии вручили юбилейные медальоны, а самым маленьким – мягкие игрушки.

По данным областного управления юстиции, в регионе зарегистрировано около четырех тысяч человек с именем Алия. Это свидетельствует о том, насколько глубоко имя героини вписано в народную память.

Отметим, что на родине Алии Молдагуловой в Кобдинском районе планируется проведение ряда памятных мероприятий, посвященных ее 100-летию.

#форум #Алия

Популярное

Все
Восточный путь Турсуна Султанова
Парк обрел дурную славу
Доверчивых граждан заманивают невесть откуда взявшимися посылками
Волшебный голос Санат
В регионе острый дефицит специалистов в сфере спорта
Работа усилена, но проблема остается
Контейнерный терминал в Поти расширяет транзитные возможности Казахстана
Добро, жизнелюбие и традиции
Поставили на счетчик
Керлингисты испытали столичный лед
Человек, который шел вверх
Цифровой гайд для пресс-секретарей
Спасатели заселяют капсульные дома
Взорвался газ
Новая архитектура поддержки малого бизнеса
Александр Бойко: «Музыка продлевает жизнь»
Рецепт успеха, или Как создаются кулинарные легенды
ДТП с длинномером
Чайка на мусорной сцене
Кем быть?
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Назначен новый министр обороны Казахстана
В Уральске реконструируют набережную
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Я – жертва и живой свидетель массового голода
Структурная реформа в футбольном судействе даст свои плоды
В Петропавловске прохожим в честь праздника раздавали флаги
Дожди с грозами снова придут в Казахстан
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Дело Шерзата: когда суд огласит приговор
Новые технологии кардинально меняют подходы
Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым
Здесь началась дорога в космос
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

Новые методы профилактики ЧС внедряются в регионах Казахста…
Сельские участковые в Алматинской области работают в неприс…
Права более 19 тыс. работников защитили госинспекторы труда…
Республиканское совещание по вопросам защиты прав детей про…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]