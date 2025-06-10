В рамках празднования 100-летия Алии Молдагуловой в Актобе прошел необычный форум «Я – Алия!», собравший 300 девушек и женщин, носящих это имя, передает собственный корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат

Среди участниц форума – врачи, учителя, работники сферы искусства, культуры и спорта. Самой старшей участнице – 88 лет, самой младшей – всего 2 месяца. Примечательно, что в день проведения форума, в местном роддоме родилась девочка, которую родители также назвали Алией. И эта радостная новость была озвучена прямо во время мероприятия, что стало особенно трогательным моментом.

Форум начался с возложения цветов к Мемориальному комплексу Алии Молдагуловой. Участницы почтили память национальной героини, вспомнили ее мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.

В рамках форума была представлена театрализованная постановка, посвященная подвигу легендарного снайпера. Также прозвучали воспоминания о ее жизни.

Среди женщин, носящих имя Алия, отметили лучших специалистов, добившихся успеха в своих сферах. Им были вручены грамоты. Тем, кто родился 15 июня в день рождения Алии Молдагуловой, подарили букеты цветов. Всем участницам форума на память о событии вручили юбилейные медальоны, а самым маленьким – мягкие игрушки.

По данным областного управления юстиции, в регионе зарегистрировано около четырех тысяч человек с именем Алия. Это свидетельствует о том, насколько глубоко имя героини вписано в народную память.

Отметим, что на родине Алии Молдагуловой в Кобдинском районе планируется проведение ряда памятных мероприятий, посвященных ее 100-летию.