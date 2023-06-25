В Актобе дальнобойщик сжег чужой товар, чтобы скрыть хищение

Актюбинец устроил поджог прицепа с грузом, чтобы скрыть хищение товара, передает Кazpravda.kz со ссылкой на "Диапазон".

Фото: riavrn.ru

Мужчина занимался грузоперевозками. В Алматы он загрузил в арендованный большегруз электрооборудование на 13 с лишним миллионов тенге, которое должен был доставить в Москву.

Приехав в Актобе, водитель выгрузил часть товара на склад своего знакомого, а потом поджёг прицеп с остатками.

Разбогатеть не получилось. Полиция нашла следы умышленного поджога, в итоге дальнобойщик попал на скамью подсудимых по обвинению в мошенничестве.

Потерпевший оценил ущерб в 19 миллионов тенге. Еще до приговора обвиняемый возместил весь ущерб, что спасло его от реального срока в колонии.

Суд приговорил его к 3 годам 5 месяцам ограничения свободы и 100 часам принудительного труда ежегодно в течение всего срока наказания.