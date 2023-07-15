В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои

В соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек представляется сотрудником департамента полиции Актюбинской области и заявляет о том, что его избил коллега, передает Кazpravda.kz со ссылкой на «Диапазон» .

Фото: Диапазон

По его словам, инцидент произошел в апреле.

"Я сам являюсь сотрудником полиции ДП Актюбинской области в звании капитана полиции. Столкнулся с полным беззаконием. В конце апреля 2023 года был избит сотрудником полиции инспекции по личному составу Орынбеком Базарбаевым. У меня имеются судебно-медицинские экспертизы о причинении мне среднего вреда здоровью. Данные лица, чтобы прикрыть свои незаконные действия, составили в отношении меня протокол о неповиновении", - говорит в видеоролике Данияр Жолбатыров.

Также он заявил, что по данному факту обращался с письменным заявлением в прокуратуру Актюбинской области, в департамент собственной безопасности МВД, департамент антикоррупционной службы и генпрокуратуру. Однако все заявления, утверждает Жолбатыров, без регистрации в ЕРДР были направлены замначальнику департамента Актюбинской области по кадровой политике, то есть непосредственно к тем, кто нанес вред его здоровью.

"Так как в отношении сотрудников не было принято никаких мер, мое заявление до сегодняшнего дня не было зарегистрировано. В связи с чем могу предложить, что руководство делает все, чтобы увести их от ответственности", - заявляет Данияр Жолбатыров.

В полиции объяснять ситуацию не стали. Заявили лишь, что сотрудник был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительного органа и уволен.

"Указанный сотрудник специализированным административным судом признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 613 и ч. 1 ст. 667 Кодекса РК об административных правонарушениях. 13 июля решением дисциплинарной комиссии ДП капитан полиции Жаубатыров Д. уволен из правоохранительных органов", - прокомментировали в пресс-службе ДП Актюбинской области.