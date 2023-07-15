В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои

Происшествия
96
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

В соцсетях распространилось видео, на котором молодой человек представляется сотрудником департамента полиции Актюбинской области и заявляет о том, что его избил коллега, передает Кazpravda.kz со ссылкой на «Диапазон».

Фото: Диапазон

По его словам, инцидент произошел в апреле.

"Я сам являюсь сотрудником полиции ДП Актюбинской области в звании капитана полиции. Столкнулся с полным беззаконием. В конце апреля 2023 года был избит сотрудником полиции инспекции по личному составу Орынбеком Базарбаевым. У меня имеются судебно-медицинские экспертизы о причинении мне среднего вреда здоровью. Данные лица, чтобы прикрыть свои незаконные действия, составили в отношении меня протокол о неповиновении", - говорит в видеоролике Данияр Жолбатыров.

Также он заявил, что по данному факту обращался с письменным заявлением в прокуратуру Актюбинской области, в департамент собственной безопасности МВД, департамент антикоррупционной службы и генпрокуратуру. Однако все заявления, утверждает Жолбатыров, без регистрации в ЕРДР были направлены замначальнику департамента Актюбинской области по кадровой политике, то есть непосредственно к тем, кто нанес вред его здоровью.

"Так как в отношении сотрудников не было принято никаких мер, мое заявление до сегодняшнего дня не было зарегистрировано. В связи с чем могу предложить, что руководство делает все, чтобы увести их от ответственности", - заявляет Данияр Жолбатыров.

В полиции объяснять ситуацию не стали. Заявили лишь, что сотрудник был признан виновным в неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительного органа и уволен.

"Указанный сотрудник специализированным административным судом признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 613 и ч. 1 ст. 667 Кодекса РК об административных правонарушениях. 13 июля решением дисциплинарной комиссии ДП капитан полиции Жаубатыров Д. уволен из правоохранительных органов", - прокомментировали в пресс-службе ДП Актюбинской области.

#полиция #Актобе

Популярное

Все
Казахстан продлевает ограничения на вывоз дизтоплива и бензина автотранспортом
Криштиану Роналду снова попал в Книгу рекордов Гиннесса
Дождливая и ветреная погода ждет казахстанцев 15 июля
Пенсионер умер из-за жары в Экибастузе
Уроки выживания: МЧС опубликовало видео о буднях пожарных изнутри
Пожар в Баянаульском национальном парке локализован
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенников
Заповедник «Семей орманы» в Абайской области снова горит
Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах - Динара Закиева
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате Азии по легкой атлетике
В Актобе экс-сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
На побережье Каспийского моря спасли двух серферов
Больше ста человек тушили пожар в горах ВКО
Дожди, ветер, сильная жара: что ожидает казахстанцев в воскресенье, 9 июля
Актюбинский подросток стал чемпионом мира по ММА
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Смертельное ДТП: автомобиль перевернулся из-за разгерметизации колеса в Жетысуской области
Вода отступила из затопленного Павлодара
В Кызылординской области два человека скончались от конго-крымской геморрагической лихорадки
Борьба с пожаром развернулась в Атырауской области: горят заросли камыша
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Когда решатся проблемы перегруженных классов, аварийных школ и трехсменного обучения в Казахстане, рассказали на заседании Республиканского штаба
В Астане прошел гала-концерт I Международного военно-музыкального фестиваля «Астана – мәдениет керуені»
Казахстанка стала чемпионкой мира по гребле на байдарках и каноэ
Редкий случай, когда о необходимости повышения теплового тарифа заявил в Петропавловске отраслевой эксперт и бывший депутат
ВАЗ влетел в дерево и превратился в груду металла в Уральске
20 млрд тенге выделят на ремонт 230 улиц в Алматы
Четыре человека утонуло за сутки в Казахстане
Дом для бездомных животных построят в Павлодаре
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
БАКАД запустили в Алматинской области
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Спецоперация по захвату напавшего на сотрудников ДКНБ мужчины  прошла в Шымкенте
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Спасённый пожарными Астаны оленёнок нашёл приют (видео)
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В стрессовом состоянии из-за изъятия скота, пораженного бруцеллезом, находится сегодня едва ли не все село Ленинское Аккайынского района Северо-Казахстанской области
Сотрудников Центра медицины катастроф отличают высокая готовность и самоотверженность
Высоко сижу, далеко гляжу
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
В Атырау мужчина спустил бойцовую собаку на полицейских
Казахстанский авиаперевозчик запускает рейсы в Израиль
Курбан айт-2023: казахстанцы смогут совершить жертвоприношение онлайн
Дело "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вынесен приговор
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие

Читайте также

Участник велогонки в Астане умер от сердечного приступа
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекину…
Заповедник «Семей орманы» в Абайской области снова горит
В Костанае задержали несовершеннолетнего пособника мошенник…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]