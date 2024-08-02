В Актобе в «чистых четвергах» лидируют предприниматели

Первую половину дня субъекты малого, среднего и крупного предпринимательства посвятили наведению чистоты на своей территории и во дворах. Трудовые коллективы привычно работали граблями, вениками, собирали мусор, красили ограды, ведь «чистые четверги» и субботники давно стали регулярными во многих местах.

Хорошим стимулом для качественного благоустройства, а также озеленения стал объявленный акима­том Актобе конкурс. Он призван содействовать улучшению архитектурного облика областного центра, его санитарного состояния, а также формированию экологической культуры среди горожан. На этот раз призыв благотворительного сос­тязания поддержали 14 субъектов предпринимательства.

В итоге главный приз достался дружному коллективу торгового дома «Энергия», первое место присуждено сотрудникам кафе «Хуторок», второе – ресторана «Інжу» и третье – салона красоты Jadyra’S.

– Инициатива Главы государства Касым-Жомарта Токаева дает возможность каждому казахстанцу проявить патриотизм не на словах, а на деле. Отцы и деды построили эти города, села, а мы должны оставить детям и внукам красивый, чис­тый, цветущий край. С тех пор, как организовалось наше предприятие, а это больше четверти века назад, мы занимаемся благоустройством, – отметил управляющий делами ТОО «Динар-Электромаш», депутат областного маслихата Сергей Вишняк. При этом он напомнил, что товарищество лидирует в конкурсе второй год.

Также следует сказать, что с апреля в акции «Таза Қазақстан» приняли участие почти 280 тыс. жителей области, 6 672 предприятия и учреждения.

Как подсчитали в областном акимате, в рамках экологических мероп­риятий наведен порядок в 53 380 дворах, из них 2 801 принадлежит многоквартирным домам. Забота проявлена и о 1 470 социальных объектах. Также от мусора очищено 284 парка и сквера. На территории населенных пунктов высажено 328 672 дерева и 6 415 кустарников. В статистику вошли также 206 берегов рек, озер, родников, 42 искусственных водоема, 85 297 метров канав.

На уборку было привлечено 3 805 единиц техники, на полигоны твердых бытовых отходов вывезено 42 504 тонны бытового мусора.