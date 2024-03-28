В Алматинской области объявлен экстремально высокий уровень лавинной опасности

По данным ГУ «Казселезащита», самые крупные обвалы (объемом больше 40 тыс. кубометров снега) случились в урочище Кокжайляу, ущелье Тургень, а также в бассейне реки Котырбулак. По информации специалистов, причинами послужили резкое потепление и обильное выпадение осадков. Большая часть лавин происходит в труднодос­тупных местах, вдали от строений и дорог. Для обеспечения безопасности граждан на горнолыжных курортах и базах отдыха выставлены блокпосты, ведется патрулирование и обследование опасных участков. Созданы оперативные штабы, в полную готовность приведены аварийно-механизированные бригады. Предупреждаем, что шансы на спасение людей, попавших в мокрые лавины, ничтожно малы. Поэтому настоятельно рекомендуем воздержаться от походов в горную местность в ближайшие дни!

По информации ДЧС Алматинской области, на южном склоне хребта Иле-Алатау в Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах расположено 55 лавиноопасных участков. В связи с продолжающимися сходами снежных лавин и камнепадами объявлена высокая степень опасности (экстремальный уровень). Так, камнепады зафиксированы на автодорогах из села Тургень в урочище Батан, из города Есик на озеро Иссык, из Каскелена в Лесхоз. Введен зап­рет на передвижение туристов и местных жителей на территории национального природного парка «Иле-Алатау».