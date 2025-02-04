В Алматы создан пул экорейнджеров

фото предоставлено пресс-службой акимата Алматы

Алматы принято считать студенческим городом, так как из 700 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 200 тыс. – студенты. То есть самая активная и прогрессивная часть общества, отличающаяся четкой гражданской позицией. Они принимают активное участие в экологических акциях, социальных, благотворительных и образовательных проектах.

– По большому счету, суть акции «Таза Қазақстан» заключается­ в том, чтобы не только проводить субботники, а со временем уменьшить их количество. Сорят наши же казахстанцы. И почему кто-то должен убирать за ними? Ведь легче не сорить, – рассуж­дает руководитель молодежного проекта JasLive Мейржан Келемеденов.

Все вузы города поддержи­вают экологические инициативы и охотно принимают в них участие. Таким образом, алматинская молодежь органично влилась в ряды общереспубликанского движения «Таза Қазақстан». Оно новое для молодых алматинцев лишь по своим масштабам, а на деле стало логическим продолжением городской акции «Алматы – наш общий дом». Напомним, впервые Глава государства озвучил инициативу «Таза Қазақстан» весной 2024 года, и она сразу нашла отклик не только среди молодежи, но и представителей всех поколений казахстанцев.

– Не секрет, что одна из проб­лем, существующих много лет в Алматы, – низкая культура поведения горожан на природе. Отдыхающие оставляют после себя мусор в горах и других мес­тах отдыха, не удосуживаясь прибрать за собой. Невозможно постоянно проводить субботники и убираться за кем-то. Поэтому мы считаем, что одна из главных задач движения «Таза Қазақстан» – повышение экологической культуры. Это не одноразовая акция, она направлена на воспитание экологического сознания, привитие с самого детства элементарных правил поведения в общественных мес­тах. Эту работу надо проводить и среди молодежи, – отметил собеседник.

Одним из инструментов информационно-разъяснительной работы являются социальные сети. По словам Мейржана Келемеденова, страницы в со­циальных сетях есть не только у управления молодежной политики городского акимата, вузов, молодежных организаций, но и у всех 11 комьюнити-центров, работающих в районах Алматы. Следуя современным трендам, информация там доносится креативно, с помощью видеороликов, так как молодежь лучше воспринимает визуальную информацию, чем печатную. Тому свидетельство – их миллионные просмотры.

Следующий уровень экологического воспитания – сбор отходов, которые подлежат вторичной переработке. Во всех комьюнити-центрах есть фондоматы, куда приносят пластиковые отходы жители близлежащих домов. В конце прошлого года алматинские школьники собрали для переработки тонны пластиковых крышек. Фондоматы установлены также в студенческих общежитиях.

В мегаполисе много молодых людей из разных уголков страны, и экоактивисты стараются повышать их общую культуру. В рамках акции «Таза Қазақстан» в Алматы создан пул зеленых рейнджеров, к которому присое­динились уже более 300 человек. Они не только сами активно

участвуют в экологических мероприятиях, обучаются различным навыкам в ходе семинаров, вроде тех, что проводят работники ДЧС, но и организуют семинары и тренинги в школах, вузах,

комьюнити-центрах.

Надо сказать, что Алматы славен не только студенческими движениями, но и волонтерами, которые всегда спешат на помощь к тем, кто в ней нуждается.­ На днях в мегаполисе после обильного снегопада работники коммунальных служб круг­лосуточно очищали дороги от снега, чтобы предотвратить заторы на главных магистралях. Так вот около сотни волонтеров, несмотря на холод, отправились по домам одиноких пенсионеров, чтобы помочь им очистить дворы от снега.

– Когда тебе за 70, убирать снег – это уже тяжелый труд. Я была очень тронута тем, что волонтеры не остались в стороне и пришли на помощь. Спасибо им не только за действия, но и за добрые слова, которые лучше всего согревают в мороз. Я чувствую, что живу в городе, где заботятся о ближнем, – поделилась эмоциями одна из пенсионерок.

Молодежь Алматы также раздавала горячий чай и еду работникам коммунальных служб, проявив настоящую солидарность и заботу друг о друге. Волонтеры всегда участвуют в социальных проектах, оказывают помощь многодетным семьям, организуют сборы одежды и продуктов для малообеспеченных граждан.

– Волонтерская работа – это не просто разовая акция. Это наш вклад в развитие города, в создание теплых и добрых отношений между его жителями. Так мы научимся уважать каждодневный рутинный труд дворников, уборщиков, коммунальщиков, которых мы порой не замечаем. Мы еще раз хотим напомнить, что Алматы – наш общий дом, давайте поддерживать друг друга и вместе заботиться о нашем любимом городе! – поделилась своим мнением волонтер ОФ «Qamqor Charity» Зере Максутхан.