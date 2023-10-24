В Астане на новом мосту Тауелсиздик приступили к испытаниям

Транспорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Мост восьмиполосный: четыре в одну сторону, четыре в другую

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане движение по новому мосту Тауелсиздик будет открыто 30 октября. Испытания на мосту начнутся уже завтра, 25 октября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города.

Мост будет испытан статической нагрузкой - поэтапно будет нагружаться спецтехникой (30-тонные самосвалы). Для мониторинга состояния моста будут установлены датчики, которые будут передавать показания для контроля ситуации.

Таким образом, само движение для автомобилистов будет открыто 30 октября. Благоустройство будет завершено весной.

Отмечается, что мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь пр. Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, пр. Кошкарбаева, ул. Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, ул. Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, пр. Момышулы с левобережьем и др.

 

#Астана #строительство #запуск #мост #движение #испытания #Тауелсиздик

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