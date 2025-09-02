Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по улице пр. М.Жумабаева на участке от К. Мунайтпасова до пр. Б. Момышулы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

В связи с этим со 2 по 12 сентября текущего года движение на данном участке будет частично перекрыто. При этом, движение автотранспортных средств будет организовано в обоих направлениях по одной из сторон. Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.