Новую электрическую подстанцию "Казбек" начали строить в Астане

Фото пресс-службы акимата Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал о ремонте и строительстве электрических подстанций в городе, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Вопросы существующей и перспективной схемы электроснабжения Касымбек обсудил с энергетиками города.

По словам акима, в рамках подготовки к отопительному сезону 2023-2024 гг. проведены работы по капитальному ремонту воздушных линий 110 кВ и 10 кВ, завершаются работы по капремонту распределительных трансформаторных подстанций напряжением 20-10 кВ.

Градоначальник отметил, что для подключения к электроснабжению новых объектов в районе аллеи «Мынжылдык» будет проведена реконструкция подстанции 110/10 кВ «Жулдыз» с заменой трансформаторов 40 МВА на 80 МВА.

Также он сообщил, что для переподключения потребителей жилого массива «Железнодорожный» к городским электрическим сетям начались работы по строительству новой подстанции 110 кВ «Казбек».