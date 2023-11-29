В Астане пройдет фестиваль «Хас шебер»

Для жителей Астаны с 17 по 19 декабря будет организован фестиваль «Хас шебер», сообщает официальный сайт столичного акимата.

Фестиваль пройдет с 9:00 до 18:00 во Дворце «Жастар» по адресу: Республика, 34 при поддержке акимата Астаны.

В стране будет сшит флаг ремесленников, символизирующий знак отечественной продукции.

Флаг ремесленников занесен в Книгу рекордов КИнЭС.

Дресс-код фестиваля – национальная одежда. В ходе фестиваля будет организована выставка-ярмарка. 10 процентов средств с ярмарки идет на дома престарелых.

Кроме того, ремесленники проведут мастер-класс для собравшихся, а также будут организованы интересные игры и показаны забытые традиции казахского народа.