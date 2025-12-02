Девочка не пришла в школу. Не вернулась и домой

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Накануне вечером в Атырау пропала 14-летняя Бактыгерей Руфина, которая вышла из дома вместе с младшим братом, но в школу так и не пришла. Не вернулась она и домой, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Родные просят помощи горожан, которые могли бы видеть подростка.

По их словам, это произошло 1 декабря. Школьница была одета в черную куртку, синие брюки, школьную форму и красные кроссовки.

По информации правоохранительных органов, камеры видеонаблюдения зафиксировали момент, когда девочка вышла из дома вместе с младшим братом и направилась в сторону реки. После этого ее местоположение неизвестно.

Поисковые мероприятия продолжаются.