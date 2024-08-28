В ближайшие пять лет ожидается рост во всех отраслях казахстанской экономики

Вчера на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова был рассмотрен и одобрен ряд важных документов, которые будут этому способствовать

фото пресс-службы Премьер-министра РК

Бюджет останется социально ориентированным

В частности, членами Правительства были одобрены Прогноз социально-экономического развития страны на 2025–2029 годы и проекты законов «О респуб­ликанском бюджете на 2025–2027 годы» и «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2025–2027 годы».

Заместитель Премьер-минист­ра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров доложил, что прогноз сформирован с учетом ожиданий международных организаций по росту мировой экономики и конъюнктуры на внешних товарных рынках.

С учетом прогноза МВФ, мировая экономика в 2025 году вырастет на 3,3%, цена на нефть составит 78 долларов за баррель. В зависимости от изменений внешних параметров рассмот­рены три сценария развития: базовый, оптимистичный и пессимистичный.

Как пояснил вице-премь­ер, при базовом сценарии предусмат­ривается средняя цена на нефть на уровне 75 долларов за баррель. Реальный рост ВВП в 2025 году, по соответствую­щим прогнозам, составит 5,6%, среднегодовой рост ВВП за пять лет – 5,4%. Номинальный ВВП вырастет с 150,8 трлн тенге в 2025 году до 234,2 трлн тенге, или 498,4 млрд долларов, – в 2029-м, что обеспечит исполнение поручения Главы государства по удвоению размера экономики. При этом ожидается рост во всех отраслях.

Инфляция определена на отметке 5,5–7,5% в 2025 году, 5-6% – в 2026-м с последующим снижением до 5% в 2027–2029 годах.

Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов, по прогнозам, составят в 2025 году 15,6 трлн тенге, или 10,4% к ВВП, в 2026-м – 16,7 трлн тенге, или 9,9% к ВВП, в 2027 году – 18,2 трлн тенге, или 9,6% к ВВП.

В параметрах республиканского бюджета учтены размеры гарантированного и целевого трансфертов. С учетом этого расходы республиканского бюджета планируются в 2025 году в объе­ме 25,8 трлн тенге, что составляет 17,1% к ВВП, в 2026-м – 23,2 трлн тенге, или 13,7% к ВВП, в 2027 году – 24,6 трлн тенге, или 12,9% к ВВП.

– Бюджет остается социально ориентированным. На социальную сферу в 2025 году будет направлено 9,8 триллиона тенге с увеличением на 794 миллиарда тенге по отношению к 2024-му. Основные факторы роста расходов – индексация социальных выплат на средний уровень инфляции: базовой пенсии и пособий – на 6,5%, солидарной пенсии – на 8,5%, с опережением среднего уровня инфляции на 2%. Дополнительно на индексацию и увеличение контингента получателей социальных выплат будет направлено 626 миллиардов тенге. В результате в 2025 году средний размер пенсий в Казах­стане составит 96 562 тенге, – доложил министр финансов Мади Такиев.

По словам главы Минфина, предполагается увеличение чис­ла грантов дополнительно на 2 500 мест по сравнению с текущим годом. В итоге с учетом дополнительных мест в 2025 году будет выделено порядка 78 тыс. образовательных грантов.

Размер стипендий студентам вузов вырастет на 15–20%, средняя сумма для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для магистратуры – 117 098 тенге. Также увеличится охват населения медицинской помощью в рамках ГОБМП и ОСМС.

Приоритетным направлением по-прежнему остается поддерж­ка регионов. В 2025 году за счет средств республиканского бюджета им будет выделено 7,4 трлн тенге с увеличением суммы ассигнований на 348 млрд тенге. Это составит примерно треть от общих расходов бюджета.

В результате выделенных средств в 2025 году планируется обеспечить доступ населения к услугам централизованного водоснабжения в городах до 99,6%, в сельских населенных пунктах – до 98%; снизить уровень изношенности сетей теплоснабжения до 51%; обеспечить доступ к природному газу свыше 51 тыс. человек и трех сельских населенных пунктов. Уровень газификации населения в 2025 году составит 62%.

В рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» планируется модернизировать 18 объектов транспортной инфраструктуры, 33 – в сфере ЖКХ и 91 социальный объект. Для поддержки реального сектора экономики в 2025 году предусматривается ассигновать 2,1 трлн тенге. В приоритете – развитие агропромышленного комплекса с расходами в 635 млрд тенге. Предусмотрено развитие транс­портной инфраструктуры на рес­публиканском уровне на общую сумму 568 млрд тенге.

Расходы на поддержку предпринимательства, малого и среднего бизнеса составят 204 млрд тенге. Эти средства будут направлены на субсидирование ставки вознаграждения, погашение принятых обязательств по кредитам субъектов частного предпринимательства, оказание операторских услуг, а также оздоровление и усиление предпринимательского потенциала.

– Правительством будет продолжена работа по проведению согласованной налогово-бюджетной, денежно-кредитной и отраслевой политики для качест­венного, динамичного развития национальной экономики. Представленный проект респуб­ликанского бюджета направлен на полное и своевременное выполнение всех социальных обязательств государства. Перед нами стоит задача по максимально эффективному использованию бюджетных средств, – отметил Олжас Бектенов, предложив участникам заседания одобрить озвученные подходы и проголосовать.

Законопроекты были поддержаны единогласно.

Министерствам национальной экономики, финансов совместно с Аппаратом Правительства поручено обеспечить внесение законопроектов и Прогноза социально-экономического развития в Парламент РК.

Альтернативы АЭС нет

Вторым пунктом повестки заседания стало обсуждение перс­пектив развития в республике атомной энергетики. С докладом по этому вопросу выступил глава Минэнерго РК Алмасадам Саткалиев.

Как в частности отметил министр, устойчивый рост экономики всегда сопровождается повышенным спросом на элект­роэнергию. Для осуществления новых отечественных проектов в промышленности, металлургии, на транспорте, в сфере IT, фармацевтике и других отраслях уже сейчас необходим значительный объем электрической генерации.

Основная доля выработки элект­роэнергии на сегодня приходится на угольные станции, обеспечивающие 66% от выработки. Рост демонстрирует сектор ВИЭ: количество объектов достигло 148 с долей выработки около 6%.

По прогнозам Минэнерго, к 2035 году потребление электроэнергии в Казахстане вырас­тет до 152,4 млрд кВт.ч. При этом выработка действующих энергоисточников по ряду объективных причин снизится до менее чем 135 млрд кВт.ч. Поэтому в ближайшее десятилетие Казахстану необходим ввод новых генерирую­щих мощностей суммарной мощностью 26,5 ГВт.

В данном отношении отрас­левым министерством ведется работа. Заключено 22 инвестиционных соглашения по модернизации и расширению действующих электро­станций за счет частных инвестиций. Реализуется портфель проектов по строительству маневренных газовых электростанций в Улытау, Кызылординской, Туркестанской областях, Алматы суммарной мощностью свыше 3 500 МВт. Принимаются меры по строительству новых ТЭЦ.

– Сейчас мир движется к углеродной нейтральности. Международные финансовые институты отказываются инвестировать в строительство угольных электростанций. В то же время осуществить масштабный ввод газовой генерации страна не может из-за ограниченности в Казахстане ресурсов газа. Возобновляемые источники энергии не могут служить надежной базой электрогенерации из-за зависимости от природно-климатических условий, которые делают их работу непредсказуемой. Как показывает мировая практика, строительство атомной электростанции представляется единст­венно верным решением для замены выбывающих мощностей и обеспечения энергетической независимости Казахстана. На современном этапе альтернативы АЭС нет, – подчеркнул Алмасадам Саткалиев.

Сегодня в мире эксплуатируются 415 ядерных реакторов с установленной мощностью 374 ГВт. В совокупности они обеспечивают около 10% всей производимой в мире электроэнергии. На стадии строительства находится еще 61 реактор.

Как подчеркнул спикер, строи­тельство АЭС решит не только энергетические и экологические задачи – оно откроет новые возможности для развития научных исследований и образовательных программ. Строительство АЭС позволит повысить уровень компетенций в производстве материалов и оборудования, внесет значительный вклад в развитие отечественных технологий, обеспечив приток инвестиций и налоговых поступлений в бюджет.

Ожидается, что на стадии реа­лизации проекта в Казах­стане будет создано около 8 тыс. рабочих мест, а при эксплуатации – 2 тыс. При этом каждое рабочее место на АЭС повлечет за собой открытие до десяти рабочих мест в смежных отрас­лях, что окажет существенное положительное воздействие на рынок труда.

– Важным этапом на пути к осуществлению данного проекта станет референдум о целесо­образности строительства АЭС, – отметил Алмасадам Саткалиев.

Генеральный директор АО «Казахстанские атомные элект­рические станции» Тимур Жантикин проинформировал членов Правительства о том, на каком этапе находится организация работ по строительству АЭС. По его словам, из 13 проектов строи­тельства АЭС, поступивших от шести компаний из России, Китая, Южной Кореи, Франции и США, в шорт-лист включены четыре потенциальных поставщика: китайская компания CNNC с реактором HPR1000, корейская KHNP с реакторами APR1000 и APR1400, российская «Росатом» с ВВЭР-1200 и французская EDF с технологией EPR1200. Сформировано представление о приблизительной стоимости, сроках строительства, а также о способах и источниках финансирования.

– В случае принятия положительного решения по итогам референдума следующей важной задачей станет выбор конкретного поставщика атомной технологии и совместная разработка ТЭО проекта, – сообщил Тимур Жантикин.

В свою очередь выступивший на заседании генеральный директор РГП «Институт ядерной физики» Саябек Сахиев заявил, что Казахстан обладает необходимым кадровым потенциалом и научно-исследовательской базой для развития атомной энергетики. Ученый также остановился на вопросах безопасности атомной энергетики, напомнив, что данный вопрос был наиболее часто задаваемым на общественных слушаниях, прошедших во всех регионах страны.

Эксперт подчеркнул, что предлагаемые двухконтурные водо-водяные реакторы АЭС являются самыми безопасными. Первый такой тип АЭС был построен в 1957 году, при этом из 416 дейст­вующих АЭС более половины именно этого типа. Все станции работают в штатном режиме, без каких-либо значимых инцидентов.

По мнению спикера, развитие атомной энергетики не только позволит решить насущные вопросы электроснабжения рес­публики, но и даст Казахстану историчес­кую возможность подготовить высококвалифицированных инженеров, ученых и специалистов, а также придать мощный импульс отечественной науке.

– Будущее – за атомной энергетикой, – уверен Саябек Сахиев.

По итогам рассмотрения воп­роса состоялось голосование. Представленный проект постановления Правительства был поддержан единоглас­но. Минис­терству энергетики совмест­но с Аппаратом Правительства поручено внести проект указа в Администрацию Президента.