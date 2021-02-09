В борьбе за государственность

После падения советов на территории Казахстана и части Сибири летом 1918 года власть попыталась перехватить Временное Сибирское правительство (ВСП) со столицей в Омске.

Первоначально Алаш Орда приняла меры по установлению официальных отношений с Сибирским правительством, добиваясь в конечном счете признания казахской автономии. 10 июля 1918 года ее представитель при Западно-Сибирском комиссариате ВСП Алимхан Ермеков передал этому правительству записку. К ней прилагался проект признания национально-территориальной автономии Алаш в составе территорий, определенных II Всеказахским съездом. Этот съезд, прошедший с 3 по 13 декабря 1917 года, продемонстрировал зрелость и гражданскую позицию казахов в вопросе политического самоопределения. Делегаты съезда, заслушав и всесторонне обсудив доклад Халела Габбасова об образовании Казахской автономии и создании народной милиции, были единодушными в определении автономии как национально-территориального государственного образования.

Алихан Букейханов, оценивая решение II Всеказахского съезда об образовании национально-территориальной автономии, говорил: «На съезде было решено осуществить национально-территориальную автономию казахского народа. Постановление съезда было вызвано желанием предотвратить анархию на территории, населенной казахами».

Таким образом, провозглашенный в 1917 году исторический выбор был воплощен в реальную национальную государственность на короткое время, на период деятельности правительства «Алаш».

24 июня 1918 года Алаш Орда приняла ряд принципиальных решений об организации своей власти, отмене постановлений большевиков, создании воинских частей и налоговых сборах в пользу казахской автономии.

При этом Алихан Букейханов первое время рассчитывал на союз с Сибирским правительством. Однако на деле сотрудничест­во не сложилось. В казахскую степь представителями Омска были направлены инструкторы-информаторы, которые занимались мобилизацией населения в армию, сбором налогов и «извлечением денег из деревни», агитируя в поддержку новой власти.

4 сентября 1918 года Алаш Орда направила находившимся в Омске­ Мухамеджану Тынышпаеву и Алимхану Ермекову указание добиться назначения казаха на должность областного комиссара или его помощника, так как коренное население негативно относилось к распоряжениям органов власти, в которых не было его представительства.

17 сентября 1918 года Сибирское правительство приняло решение об изъятии милиции на местах из ведения органов само­управления, в том числе на территории Алаш Орды, и передаче ее в МВД в Омск. В то же время треть расходов на ее содержание должны были нести казахские волости, что вызвало решительные протесты алаш­ординцев. Они заявили, что казахский народ в случае непризнания Алаш Орды не будет выполнять требования и распоряжения Сибирского правительства.

Акмолинский уездный совет Алаш Орды под руководством Избасарова, руководствуясь таким решеним, также прекратил подчиняться Временному Сибирскому правительству.

В связи с этим в столичном архиве сохранилось донесение исполняющего обязанности начальника Акмолинской уездной милиции, датированное первым ноября 1918 года, о заключении под стражу Избасарова за противодействие ВСП.

Как в нем указано, глава Акмолинского совета Алаш Орды объезжал сельские районы, рассказывал казахам, что скоро у них будет свое государство, свои руководители, и потому нужно не подчиняться власти Временного правительства, обосновавшегося в Омске.

В то время в двух местах Акмолинского уезда Алаш Ордой были назначены съезды местных жителей. На них предполагалось организовать акмолинские под­разделения армии Алаш Орды, решить вопросы их вооружения и финансирования. Однако местные съезды так и не состоялись. Это произошло, согласно архивным данным, отчасти по причине неприбытия депутатов от ряда волостей, а также противодействия и запретов воинских начальников ВСП.

Кроме того, в те дни Акмолинский уездный совет Алаш Орды распорядился собранные в волос­тях налоги отправлять не в казначейство ВСП, а в свой бюджет.

Сохранилось в столичном архиве и донесение Акмолинского уездного комиссара ВСП от 14 сентяб­ря об устранении Советом Алаш Орды с должности председателя волостного комитета Еркесайской волости Букпы Абдрахимова. Помощник начальника Акмолинской городской милиции Долгих обратился в связи с этим к Избасарову с просьбой выдать копию постановления Алаш Орды об устранении Абдрахимова с должности. На это Избасаров заявил: «Выдать копию постановления отказываюсь. Алаш Орда никаких комиссаров не признает и от Временного Сибирского правительства независима».

Однако представителям пос­леднего вскоре удалось пресечь сбор средств на нужды казахской автономии, а 10 октября Избасаров был заключен под стражу начальником Акмолинского гарнизона, подчинявшегося ВСП. Вскоре тем же начальником был задержан и член местного Совета Алаш Орды Болеков.

Кроме того, 19 октября в Акмолинск пришло распоряжение прокурора Омского окружного суда о производстве дознания по делу председателя Акмолинского уездного совета Алаш Орды Избасарова.

В конечном счете Омское правительство отказалось признавать избранные Алаш Ордой органы национально-территориальной государственности. Однако вскоре оно само пало под натиском Красной армии, а лидерам Алаш Орды пришлось добиваться признания казахской автономии от советской власти.